Marketlerden veya fırından dilimlenmiş olarak satın aldığınız ekmekler, ekmek kızartma makinenizde daha eşit şekilde kızaracaktır. Ekmek diliminin yüzeyi pütürlüyse eşit derecede kızarmayabilir.

Ekmeğiniz dilimleme makineleri tarafından dilimlenmemişse ekmeğinizi, yüzeyinin düzgün olması için bir ekmek bıçağı kullanarak kendiniz dilimleyin.