Philips Ekmek Kızartma Makineniz ekmeğinizi eşit şekilde kızartmıyorsa lütfen bu sorunun çözümünü bulmak için aşağıdaki bölüme göz atın.
Philips Ekmek Kızartma Makinem eşit kızartmıyor
Bir dilim ekmek
Yalnızca bir dilim ekmek kızartıyorsanız kızarma derecesi ekmeğin iki yüzünde farklı olabilir. Endişelenmeyin; bu durum normaldir (ekmek kızartma makinenizde bir sorun yoktur).
Farklı ekmek kalınlığı
Isı emilimi, ekmek kalınlığına göre biraz değişiklik gösterebilir.
Şekli bozulmuş ekmek dilimi
Ekmek diliminin şekli bozulmuşsa eşit derecede kızarmayabilir.
Ekmekler üst üste saklandığında şekilleri bozulabileceği için ekmek somunlarını üst üste koymayarak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.
Pürüzlü ekmek yüzeyi
Marketlerden veya fırından dilimlenmiş olarak satın aldığınız ekmekler, ekmek kızartma makinenizde daha eşit şekilde kızaracaktır. Ekmek diliminin yüzeyi pütürlüyse eşit derecede kızarmayabilir.
Ekmeğiniz dilimleme makineleri tarafından dilimlenmemişse ekmeğinizi, yüzeyinin düzgün olması için bir ekmek bıçağı kullanarak kendiniz dilimleyin.