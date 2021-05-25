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    HX6870/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

    HX6870/47

    Philips Sonicare Diş Fırçam şarj olmuyor

    Philips Sonicare Diş Fırçanız şarj olmuyor mu? Bu olası sebepler ve çözümleri inceleyerek şarj sorununu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz.

    Orijinal şarj cihazı kullanılmıyordur

    Philips Sonicare Diş Fırçanızla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazı, başka Philips Sonicare Diş Fırçalarıyla uyumlu olmayabilir. 

    DiamondClean serisi için farklı bardak şarj cihazları gerekir. Şarj cihazları aynı görünse de uyumlu değildir. Sonicare Diş Fırçanızla doğru şarj cihazını kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.
     
    Gövde AdıDiamondCleanDiamondClean SmartDiamondClean 9000
    Gövdenin altındaki kodHX93, HX934, HX935, HX936, HX937HX992, HX993HX991
    Şarj cihazı tabanının altındaki kodHX9100Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001Tür: CBA5001, CBA4001

    Diş fırçası tamamen şarj olmuyordur

    Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil gösterge ışığı yanıp sönüyorsa veya bir uyarı sesi duyuyorsanız bu, diş fırçanızın şarj olduğu anlamına gelir. Philips Sonicare diş fırçanızı 24 saat boyunca tamamen şarj edin.

    Şarj sırasında yanıp sönen ışığın tamamen sönmesi normaldir.

    Not: DailyClean 1100 model HX34..modellerinde pil ışığı yoktur. Bu diş fırçaları, şarj olduğunu belirtmek için şarj cihazına yerleştirildiğinde iki kez bip sesi çıkarır. 

    Priz çalışmıyordur

    Aynı prizde başka bir cihaz çalıştırmayı deneyin. Bu cihaz da çalışmıyorsa sorun prizde olabilir. Philips Sonicare Diş Fırçanızı tamamen şarj etmek için farklı bir priz kullanmayı deneyin. GFCI prizini sıfırlamanız gerekebilir.

    Parazitler

    Metal yüzeyler veya diğer şarj cihazları şarj cihazınızı etkileyebilir. Şarj cihazının metal bir yüzeye veya diğer şarj cihazlarının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun. Şarj cihazını başka bir konuma yerleştirin ve tekrar deneyin.

     

    Diş fırçası, şarj bardağına veya şarj pedine yanlış yerleştirilmiştir

    Diş fırçanız şarj bardağı veya kablosuz şarj pediyle birlikte geldiyse diş fırçanızın alt kısmının şarj bardağının veya şarj pedinin ortasına temas ettiğinden emin olun.

    Soincare Uygulamasıyla uyumlu diş fırçaları için

    Diş fırçanız uygulamaya bağlandığında yazılım güncellemelerini alır. Bu, ürün yazılımı güncellemeleriyle gerçekleşir. Bu güncellemelerden bazıları şarj etme özelliğini geliştirir.

    Diş fırçası gövdenizde en son ürün yazılımının yüklü olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:

    Philips Sonicare uygulamasının en son sürümünü App Store veya Google Play'den güncelleyin (veya indirin).
    Philips Sonicare uygulamasını açın
    Sol üst köşedeki menü simgesine dokunun
    [Ürünlerim] "My Products" bölümüne gidin
    Diş fırçanızı seçin
    Güncelleme olup olmadığını görmek için [Gövde güncellemesi] "Handle update" öğesini seçin
    Mevcut güncellemeler varsa lütfen Philips Sonicare uygulamasındaki talimatları izleyerek gövdenizin ürün yazılımını güncelleyin

    Yukarıdaki ipuçlarının hiçbiri sorununuzu çözmediyse lütfen daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin. 

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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