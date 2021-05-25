Philips Sonicare Diş Fırçam şarj olmuyor
Philips Sonicare Diş Fırçanız şarj olmuyor mu? Bu olası sebepler ve çözümleri inceleyerek şarj sorununu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz.
Orijinal şarj cihazı kullanılmıyordur
Philips Sonicare Diş Fırçanızla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazı, başka Philips Sonicare Diş Fırçalarıyla uyumlu olmayabilir.
DiamondClean serisi için farklı bardak şarj cihazları gerekir. Şarj cihazları aynı görünse de uyumlu değildir. Sonicare Diş Fırçanızla doğru şarj cihazını kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.
DiamondClean serisi için farklı bardak şarj cihazları gerekir. Şarj cihazları aynı görünse de uyumlu değildir. Sonicare Diş Fırçanızla doğru şarj cihazını kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.
|Gövde Adı
|DiamondClean
|DiamondClean Smart
|DiamondClean 9000
|Gövdenin altındaki kod
|HX93, HX934, HX935, HX936, HX937
|HX992, HX993
|HX991
|Şarj cihazı tabanının altındaki kod
|HX9100
|Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001
|Tür: CBA5001, CBA4001
Diş fırçası tamamen şarj olmuyordur
Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil gösterge ışığı yanıp sönüyorsa veya bir uyarı sesi duyuyorsanız bu, diş fırçanızın şarj olduğu anlamına gelir. Philips Sonicare diş fırçanızı 24 saat boyunca tamamen şarj edin.
Şarj sırasında yanıp sönen ışığın tamamen sönmesi normaldir.
Not: DailyClean 1100 model HX34..modellerinde pil ışığı yoktur. Bu diş fırçaları, şarj olduğunu belirtmek için şarj cihazına yerleştirildiğinde iki kez bip sesi çıkarır.
Şarj sırasında yanıp sönen ışığın tamamen sönmesi normaldir.
Not: DailyClean 1100 model HX34..modellerinde pil ışığı yoktur. Bu diş fırçaları, şarj olduğunu belirtmek için şarj cihazına yerleştirildiğinde iki kez bip sesi çıkarır.
Priz çalışmıyordur
Aynı prizde başka bir cihaz çalıştırmayı deneyin. Bu cihaz da çalışmıyorsa sorun prizde olabilir. Philips Sonicare Diş Fırçanızı tamamen şarj etmek için farklı bir priz kullanmayı deneyin. GFCI prizini sıfırlamanız gerekebilir.
Parazitler
Metal yüzeyler veya diğer şarj cihazları şarj cihazınızı etkileyebilir. Şarj cihazının metal bir yüzeye veya diğer şarj cihazlarının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun. Şarj cihazını başka bir konuma yerleştirin ve tekrar deneyin.
Diş fırçası, şarj bardağına veya şarj pedine yanlış yerleştirilmiştir
Diş fırçanız şarj bardağı veya kablosuz şarj pediyle birlikte geldiyse diş fırçanızın alt kısmının şarj bardağının veya şarj pedinin ortasına temas ettiğinden emin olun.
Soincare Uygulamasıyla uyumlu diş fırçaları için
Diş fırçanız uygulamaya bağlandığında yazılım güncellemelerini alır. Bu, ürün yazılımı güncellemeleriyle gerçekleşir. Bu güncellemelerden bazıları şarj etme özelliğini geliştirir.
Diş fırçası gövdenizde en son ürün yazılımının yüklü olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
Philips Sonicare uygulamasının en son sürümünü App Store veya Google Play'den güncelleyin (veya indirin).
Philips Sonicare uygulamasını açın
Sol üst köşedeki menü simgesine dokunun
[Ürünlerim] "My Products" bölümüne gidin
Diş fırçanızı seçin
Güncelleme olup olmadığını görmek için [Gövde güncellemesi] "Handle update" öğesini seçin
Mevcut güncellemeler varsa lütfen Philips Sonicare uygulamasındaki talimatları izleyerek gövdenizin ürün yazılımını güncelleyin
Yukarıdaki ipuçlarının hiçbiri sorununuzu çözmediyse lütfen daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.
Diş fırçası gövdenizde en son ürün yazılımının yüklü olup olmadığını kontrol etmek için şu adımları izleyin:
Philips Sonicare uygulamasının en son sürümünü App Store veya Google Play'den güncelleyin (veya indirin).
Philips Sonicare uygulamasını açın
Sol üst köşedeki menü simgesine dokunun
[Ürünlerim] "My Products" bölümüne gidin
Diş fırçanızı seçin
Güncelleme olup olmadığını görmek için [Gövde güncellemesi] "Handle update" öğesini seçin
Mevcut güncellemeler varsa lütfen Philips Sonicare uygulamasındaki talimatları izleyerek gövdenizin ürün yazılımını güncelleyin
Yukarıdaki ipuçlarının hiçbiri sorununuzu çözmediyse lütfen daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.