Philips Sonicare Diş Fırçam şarj olmuyor

Philips Sonicare Diş Fırçanız şarj olmuyor mu? Bu olası sebepler ve çözümleri inceleyerek şarj sorununu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz.

Orijinal şarj cihazı kullanılmıyordur



DiamondClean serisi için farklı bardak şarj cihazları gerekir. Şarj cihazları aynı görünse de uyumlu değildir. Sonicare Diş Fırçanızla doğru şarj cihazını kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.

Gövde Adı DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Gövdenin altındaki kod HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Şarj cihazı tabanının altındaki kod HX9100 Tür: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Tür: CBA5001, CBA4001 Philips Sonicare Diş Fırçanızla birlikte gelen orijinal şarj cihazını kullandığınızdan emin olun. Diş fırçanızla birlikte verilen şarj cihazı, başka Philips Sonicare Diş Fırçalarıyla uyumlu olmayabilir.DiamondClean serisi için farklı bardak şarj cihazları gerekir. Şarj cihazları aynı görünse de uyumlu değildir. Sonicare Diş Fırçanızla doğru şarj cihazını kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin.

Diş fırçası tamamen şarj olmuyordur Diş fırçası gövdesini şarj cihazına yerleştirin. Pil gösterge ışığı yanıp sönüyorsa veya bir uyarı sesi duyuyorsanız bu, diş fırçanızın şarj olduğu anlamına gelir. Philips Sonicare diş fırçanızı 24 saat boyunca tamamen şarj edin.



Şarj sırasında yanıp sönen ışığın tamamen sönmesi normaldir.



Not: DailyClean 1100 model HX34..modellerinde pil ışığı yoktur. Bu diş fırçaları, şarj olduğunu belirtmek için şarj cihazına yerleştirildiğinde iki kez bip sesi çıkarır.

Priz çalışmıyordur Aynı prizde başka bir cihaz çalıştırmayı deneyin. Bu cihaz da çalışmıyorsa sorun prizde olabilir. Philips Sonicare Diş Fırçanızı tamamen şarj etmek için farklı bir priz kullanmayı deneyin. GFCI prizini sıfırlamanız gerekebilir.

Parazitler Metal yüzeyler veya diğer şarj cihazları şarj cihazınızı etkileyebilir. Şarj cihazının metal bir yüzeye veya diğer şarj cihazlarının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun. Şarj cihazını başka bir konuma yerleştirin ve tekrar deneyin.





Diş fırçası, şarj bardağına veya şarj pedine yanlış yerleştirilmiştir Diş fırçanız şarj bardağı veya kablosuz şarj pediyle birlikte geldiyse diş fırçanızın alt kısmının şarj bardağının veya şarj pedinin ortasına temas ettiğinden emin olun.