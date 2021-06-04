Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor
Bakım setiniz bir elektrik prizine bağlıdır
Bakım setinizi ana güç kaynağından çıkarıp tekrar açmayı deneyin.
Bakım seti kirlidir
Bakım setinizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansını etkileyebilir.
Bakım setinizi temizlemeden önce yıkanabilir mi yoksa yalnızca kuru temizlemeye uygun mu olduğunu belirleyin.
Yıkanabilir bakım setleri
Bu cihazların üzerinde musluk veya duş simgesi bulunur. Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarıp altındaki alanı suyla temizleyin.
Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Aparatları bakım setine tekrar takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın.
Yıkanmayan bakım setleri
Bu cihazlarda üzerinde çarpı işareti bulunan musluk simgesi yer alır. Bu cihazlar suyla yıkanamaz. Aparatları çıkardığınızda, altındaki alanı birlikte verilen küçük fırçayla veya pamuklu bir çubuk yardımıyla temizleyin.
Yıkanabilir aparatlara sahip yıkanmayan bakım setleri
Bazı Philips Düzeltici modelleri yıkanmaz ancak aparatları yıkanabilir. Bu cihazlarda, aparatları yıkamak için çıkarın. Bakım setine tekrar takmadan önce aparatların tamamen kuru olduğundan emin olun.
Aşağıdaki talimat videosunu izleyerek bu tür cihazları nasıl temizleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
Bakım seti yağlanmamıştır
Bakım setinizin pili bitmiştir
Not: Şarj ve çalışma süresi, bakım setinizin modeline göre değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzunuza bakın.
Cihazınızın tek kullanımlık AA pillerle çalışıyorsa pilleri değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirirken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun. Yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen doğru tek kullanımlık pilleri kullanın. Farklı türdeki veya yeni ve kullanılmış pilleri bir arada kullanmayın.
Yukarıdaki önerileri denediğiniz halde bakım setiniz hala düzgün bir şekilde çalışmıyorsa daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.