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    HC3525/15 Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Hairclipper series 3000 Saç kesme makinesi

    HC3525/15

    Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor

    Philips Saç Bakım Setiniz/Saç Kesme Makineniz çalışmıyor veya iyi bir performans göstermiyorsa bu sorunun olası nedenlerini ve nasıl çözülebileceğine dair tavsiyelerimizi burada bulabilirsiniz.

    Bakım setiniz bir elektrik prizine bağlıdır

    Elektrikli bir cihazın suyla temas halinde kullanılması oldukça tehlikeli olabilir. Bu nedenle, güvenliğiniz için Philips su geçirmez veya duşta kullanılabilir bakım setleri sadece kablosu takılı değilken çalışır.
    Bakım setinizi ana güç kaynağından çıkarıp tekrar açmayı deneyin.
    Kablosuz Philips Bakım Setini kullanma

    Bakım seti kirlidir

    Bakım setinizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansını etkileyebilir.

    Bakım setinizi temizlemeden önce yıkanabilir mi yoksa yalnızca kuru temizlemeye uygun mu olduğunu belirleyin. 

    Yıkanabilir bakım setleri
    Bu cihazların üzerinde musluk veya duş simgesi bulunur. Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarıp altındaki alanı suyla temizleyin.
    Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Aparatları bakım setine tekrar takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın.

    Yıkanmayan bakım setleri
    Bu cihazlarda üzerinde çarpı işareti bulunan musluk simgesi yer alır. Bu cihazlar suyla yıkanamaz. Aparatları çıkardığınızda, altındaki alanı birlikte verilen küçük fırçayla veya pamuklu bir çubuk yardımıyla temizleyin.

    Yıkanabilir aparatlara sahip yıkanmayan bakım setleri
    Bazı Philips Düzeltici modelleri yıkanmaz ancak aparatları yıkanabilir. Bu cihazlarda, aparatları yıkamak için çıkarın. Bakım setine tekrar takmadan önce aparatların tamamen kuru olduğundan emin olun. 
    Aşağıdaki talimat videosunu izleyerek     bu tür cihazları nasıl temizleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. 

    Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın. 
     

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    Bakım seti yağlanmamıştır

    Bakım setinizi düzenli olarak yağlamanızı öneririz. Bakım setinizin kesme ünitesinin dişli kısmına birkaç damla yağ dökebilirsiniz. Ambalajın içinde bulunan yağı veya diğer dikiş makinesi yağlarını kullanabilirsiniz.
    Philips Bakım Setini yağlama

    Bakım setinizin pili bitmiştir

    Philips Bakım Setinizin pili bitmiş olabilir. Bakım setinizi tam olarak şarj etmenizi ve bir kez daha çalıştırmayı denemenizi öneririz.
    Not: Şarj ve çalışma süresi, bakım setinizin modeline göre değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzunuza bakın.
    Cihazınızın tek kullanımlık AA pillerle çalışıyorsa pilleri değiştirmeniz gerekebilir. Pili değiştirirken pilin + ve - kutuplarının doğru yönde olduğundan emin olun. Yalnızca kullanım kılavuzunda belirtilen doğru tek kullanımlık pilleri kullanın. Farklı türdeki veya yeni ve kullanılmış pilleri bir arada kullanmayın.

    Yukarıdaki önerileri denediğiniz halde bakım setiniz hala düzgün bir şekilde çalışmıyorsa daha fazla yardım için bizimle iletişime geçin.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HC3525/15 , MG7736/15 , NT3650/16 , HC5630/15 , NT1650/16 , HC5440/85 , BG5020/15 , MG7745/15 , BG1024/15 , BT5502/15 , MG3720/15 , BT7512/15 , MG3715/14 , BG3005/15 , MG5716/15 , HC3520/15 , BT3206/14 , BT3216/14 , BG3010/15 , BG3015/15 , MG3710/15 , MG7710/15 , MG5730/15 , MG3747/15 , MG3730/15 , BT7204/80 , BT1209/15 , BT1214/15 , MG3740/15 , MG7715/15 , MG5740/15 , BG105/10 , BT5200/16 , BT405/15 , QG410/15 , QG3337/15 , BT1000/15 , MG1100/16 , NT1150/10 , BG105/11 , QG3329/15 , QT4011/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QT4015/16 , QG3320/15 , QG3330/15 , NT9130/16 , QG3250/32 , QG3030/10 , QG3190/00 , QG3150/30 , QT4090/15 , QT4045/70 , QG3020/10 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

    Diğer sorunlar

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      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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