Philips OneBlade'inizin vücut kılı bıçağını ve taraklarını kullanarak vücut kıllarınızı tıraş edebilir ve düzeltebilirsiniz. Bu aparatlar tüm OneBlade Yüz ve Vücut modelleriyle birlikte gelir.

Yalnızca yüze uygun bir OneBlade modeline sahipseniz yüz ve vücut kitini ayrıca web sitemizden de satın alabilirsiniz. Vücut kiti, OneBlade Pro ve OneBlade NoreIco da dahil olmak üzere tüm OneBlade modelleriyle uyumludur.