Vücut kıllarınızı tıraş etmek veya düzeltmek için Philips OneBlade'inizi kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyorsanız cevabı burada bulabilirsiniz.
Philips OneBlade ile vücut kıllarımı nasıl düzeltirim?
Philips OneBlade'i vücutta kullanma
Philips OneBlade'inizin vücut kılı bıçağını ve taraklarını kullanarak vücut kıllarınızı tıraş edebilir ve düzeltebilirsiniz. Bu aparatlar tüm OneBlade Yüz ve Vücut modelleriyle birlikte gelir.
Yalnızca yüze uygun bir OneBlade modeline sahipseniz yüz ve vücut kitini ayrıca web sitemizden de satın alabilirsiniz. Vücut kiti, OneBlade Pro ve OneBlade NoreIco da dahil olmak üzere tüm OneBlade modelleriyle uyumludur.
Hassas cilt korumasını kullanma
OneBlade'inizle hassas cilt korumasını kullanmak için aşağıdaki talimatları uygulayın:
- Yerine oturma sesini duyana kadar hafifçe baskı uygulayarak hassas cilt korumasını cihazınızın bıçağına takın.
- Gerekirse boşta kalan elinizin parmaklarıyla cildinizi gererek cilt koruması takılı bir şekilde tıraş olun. Bu sayede OneBlade, çizik ve kesik riskini en aza indirerek cildinize yakın bir tıraş performansı sunar.
- Tıraş işlemini tamamladığınızda aparatı cihazdan çıkarın ve hem aparatı hem de OneBlade'inizi temizleyin.
Vücut kılı tarağını kullanma
OneBlade'inizle vücut kılı tarağını kullanmak için:
- Yerine oturma sesini duyana kadar hafifçe baskı uygulayarak vücut kılı tarağını cihazınızın bıçağına takın.
- En iyi performansı elde etmek için vücut kılı tarağı takılıyken kılları uzama yönünün tersine doğru keserek tıraş olun.
- Tıraş işlemini tamamladığınızda aparatı cihazdan çıkarın ve hem aparatı hem de OneBlade'inizi temizleyin.