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Philips Destek

OneBlade'imi vücudumda nasıl kullanırım?

Philips OneBlade'i özel bölgeler de dahil olmak üzere vücut tüylerinizi düzeltmek, tıraş etmek ve şekillendirmek için kullanabilirsiniz. Bacaklarınız, kollarınız veya gövdeniz gibi vücudunuzun daha geniş alanlarını tıraş etmek için normal OneBlade bıçağını tüm aparatlarla kullanabilirsiniz. Düzeltme ve kasık veya koltuk altı gibi hassas bölgelerde tıraş için aşağıda verilen aparatları kullanın.

İpucu: Çevrimiçi mağazamızdan OneBlade vücut kitini satın alabilirsiniz. Vücut kiti, OneBlade Pro ve OneBlade NoreIco da dahil olmak üzere tüm OneBlade modelleriyle uyumludur.

Not: Philips OneBlade, yüz ve vücutta bulunan kılları düzeltmek ve tıraş etmek için tasarlanmıştır. Kafanızdaki (kafa derisi) saçları düzeltmek veya tıraş etmek için tasarlanmamıştır. Saçlarınıza uygun bir ürün bulmak için lütfen Philips'in saç kesme makineleri ve çoklu bakım setleri arasından seçim yapın.
 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: QP1624/10 , QP1424/10 , QP1425/10 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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