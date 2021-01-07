E4 hata kodu (üstten bakıldığında h3 olarak da görülebilir), Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin döner fırçasının tıkalı olduğunu gösterir. Bu sorunu gidermek için lütfen kablosuz elektrikli süpürgenizi kapatın, döner fırçayı kontrol edin ve kıl, tüy, kir veya toz gibi maddeleri temizleyin.

E6 hata kodu (üstten bakıldığında 93 olarak da görülebilir), Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin adaptöründen akım geçmediğini gösterir. Bu sorunu gidermek için kablosuz elektrikli süpürgenizin adaptörünün prize düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve şarj diskinin (magnet) doğru bir şekilde takıldığından lütfen emin olun. Cihaz çalışmazsa lütfen bizimle iletişime geçin.

SE hata kodu (veya 35)

SE hata kodu (veya üstten bakıldığında 35), Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olduğu için ya da mekanik bir sorun nedeniyle çalışmadığını veya şarj edilemediğini gösterir.



Odadaki sıcaklık çok yüksek (40 santigrat derece veya 104 fahrenhayt derecenin üzerinde) veya çok düşük (5 santigrat derece veya 41 fahrenhayt derecenin altında) olduğunda Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizi şarj cihazından çıkarın ve 20 santigrat derece veya 68 fahrenhayt derece civarında sıcaklıktaki bir ortama götürün.



Bu adımlar sorunu gidermedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

