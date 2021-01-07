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    XC8043/01 8000 Series Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge
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    8000 Series Kablosuz Şarjlı Dikey süpürge

    XC8043/01

    Philips SpeedPro Max Kablosuz Süpürgem hata kodu veriyor

    Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizdeki hata kodlarının ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki bölüme bakın.

    E4 hata kodu (veya h3)

    E4 hata kodu (üstten bakıldığında h3 olarak da görülebilir), Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin döner fırçasının tıkalı olduğunu gösterir.

    Bu sorunu gidermek için lütfen kablosuz elektrikli süpürgenizi kapatın, döner fırçayı kontrol edin ve kıl, tüy, kir veya toz gibi maddeleri temizleyin.
     
    Philips SpeedPro Max elektrikli süpürge E4 hata kodu

    E6 hata kodu (veya 93)

    E6 hata kodu (üstten bakıldığında 93 olarak da görülebilir), Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin adaptöründen akım geçmediğini gösterir.

    Bu sorunu gidermek için kablosuz elektrikli süpürgenizin adaptörünün prize düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden ve şarj diskinin (magnet) doğru bir şekilde takıldığından lütfen emin olun. Cihaz çalışmazsa lütfen bizimle iletişime geçin.
     
    Philips SpeedPro Max elektrikli süpürge E6 hata kodu

    E7 hata kodu (veya L3)

    E7 hata kodu (veya üstten bakıldığında L3): Yanlış adaptör kullanılıyor. Lütfen yalnızca kablosuz süpürgenizle birlikte verilen doğru ve orijinal adaptörü kullandığınızdan emin olun. Doğru adaptör çalışmazsa lütfen bizimle iletişime geçin.
     
    Philips SpeedPro Max elektrikli süpürge E7 hata kodu

    SE hata kodu (veya 35)

    SE hata kodu (veya üstten bakıldığında 35), Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizin oda sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olduğu için ya da mekanik bir sorun nedeniyle çalışmadığını veya şarj edilemediğini gösterir.

    Odadaki sıcaklık çok yüksek (40 santigrat derece veya 104 fahrenhayt derecenin üzerinde) veya çok düşük (5 santigrat derece veya 41 fahrenhayt derecenin altında) olduğunda Philips SpeedPro Max Kablosuz Elektrikli Süpürgenizi şarj cihazından çıkarın ve 20 santigrat derece veya 68 fahrenhayt derece civarında sıcaklıktaki bir ortama götürün.

    Bu adımlar sorunu gidermedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
     
    Philips SpeedPro Max elektrikli süpürge SE hata kodu

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: XC8043/01 , XC7043/01 , FC6823/01 .

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    Performans (1)
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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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