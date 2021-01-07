Philips SpeedPro (Max) cihazımın haznesini açamıyorum
Philips SpeedPro (Max) cihazınızın haznesini açamıyorsanız bu sorunun basit bir çözümü olabilir. Sorunu nasıl çözeceğinizi buradan keşfedin.
Hazneyi açma adımları düzgün bir şekilde uygulanmamıştır
SpeedPro (Max) cihazınızın haznesini açmak için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:
- SpeedPro (Max) cihazınızın üzerindeki ayırma düğmesine basarak toz bölmesinin kilidini açın. Toz bölmesini çıkarın
- Toz bölmesi kapağını açın
- İçindekileri çöpe boşaltın
- Toz bölmesi kapağını geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde kapanmış demektir (bkz. görüntü 4)
- Toz bölmesini geri takın. Bir "klik" sesi duyduğunuzda düzgün bir şekilde yerine yerleştirilmiş demektir.