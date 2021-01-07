SpeedPro ve SpeedPro Max Elektrikli Süpürgenizin tamamen şarj olması için 5 saat gerekir (pilin tamamen boş olduğu durumlarda).

Not: Pil tamamen şarj olduğunda Philips SpeedPro veya SpeedPro Max elektrikli süpürgenizi şarj etmeyi sonlandırmanız gerekmez. Elektrikli süpürgeyi dilediğiniz kadar şarj edebilirsiniz. Bunun cihaz üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz. Bu elektrikli süpürgenin içindeki pil türü sürekli şarj edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sürekli şarj işlemi, cihazın kalitesini, dayanıklılığını ve kullanım ömrünü etkilemez.

Not: Cihazı uzun bir süre (> 1 ay) kullanmayacaksanız lütfen cihazı %50'ye kadar (yarısına kadar) şarj edin ve cihazı saklamadan önce fişini prizden çekin. Pilde geri dönüşü olmayan bir hasara neden olabileceğinden cihazı boş bir pille saklamanızı önermiyoruz.