Philips OneBlade'iniz, bıçak aşınma göstergesine sahiptir.

Kullanım sırasında bıçak üzerinde kademeli olarak yeşil bir çubuk görünür. Bu çubuk net bir şekilde görülebildiğinde, mümkün olan en iyi OneBlade deneyimi için bıçağınızı değiştirmeniz önerilir. Yeşil çubuk gösterge amaçlı olsa da bıçağın performansından ne kadar memnun kaldığınıza bağlı olarak bıçağınızı belirtilenden daha erken veya daha geç değiştirmek isteyebilirsiniz.

OneBlade'inizi her zaman orijinal Philips yedek bıçakları ile kullanın.



Kullanım şeklinize bağlı olarak bıçağınızın tam kullanım ömrü farklılık gösterebilir. Manuel bıçaklara benzer şekilde, bıçağınız da zaman içinde körelir ve bu durum tıraş ve düzeltme sırasında daha düşük bir tıraş performansı ve daha fazla tüy çekme hissi ile sonuçlanabilir.