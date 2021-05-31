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    QP2620/20 OneBlade Yüz + Vücut YENİ
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    OneBlade Yüz + Vücut

    QP2620/20

    Philips OneBlade'imin bıçağı çok çabuk yeşile dönüyor

    Philips OneBlade'iniz, bıçak aşınma göstergesine sahiptir. 
    Kullanım sırasında bıçak üzerinde kademeli olarak yeşil bir çubuk görünür. Bu çubuk net bir şekilde görülebildiğinde, mümkün olan en iyi OneBlade deneyimi için bıçağınızı değiştirmeniz önerilir. Yeşil çubuk gösterge amaçlı olsa da bıçağın performansından ne kadar memnun kaldığınıza bağlı olarak bıçağınızı belirtilenden daha erken veya daha geç değiştirmek isteyebilirsiniz.
    OneBlade'inizi her zaman orijinal Philips yedek bıçakları ile kullanın.

    Kullanım şeklinize bağlı olarak bıçağınızın tam kullanım ömrü farklılık gösterebilir. Manuel bıçaklara benzer şekilde, bıçağınız da zaman içinde körelir ve bu durum tıraş ve düzeltme sırasında daha düşük bir tıraş performansı ve daha fazla tüy çekme hissi ile sonuçlanabilir. 
    Philips OneBlade turning green

    Bıçağı düzenli olarak temizleyin

    Bıçağın beklenenden kısa sürede yeşil renge dönmesinin nedenlerinden biri düzgün temizlenmemesidir. Fırça, havlu vb. temizlik araçları veya kimyasal sıvıların kullanılması ürünün vaktinden önce eski görünmesine neden olabilir. Lütfen OneBlade için aşağıda bulunan temizleme talimatlarını izleyin:
    • Her kullanımdan sonra bıçakta biriken kılları üfleyerek temizleyin.
    • OneBlade'inizi açın ve bıçakla tarakları ılık suda yıkayın.
    • Aparatların daha derinlemesine temizlenmesi gerekiyorsa OneBlade'i kapatın, aparatlarını çıkarın ve musluk suyunda yıkayın.
    Bıçağınızı temizlemek veya kurutmak için lavabo gibi sert bir yüzeye vurmayın. Bu, cihazın hasar görmesine neden olabilir. 
    Philips OneBlade'i temizleme

    OneBlade'inizi yalnızca önerilen vücut bölgelerinde kullanın

    Philips OneBlade, sakalınızı düzeltmek ve sakalınıza şekil vermek amacıyla yüzünüzde kullanım için tasarlanmıştır. Vücut aparatıyla vücudunuzda da kullanabilirsiniz. Ancak OneBlade'i başınız gibi önerilmeyen bölgelerde kullanırsanız bu durum bıçakların aşınmasına ve zamanından önce yeşil renge dönmesine neden olabilir.

    OneBlade'i kullanmadan önce her zaman cildinizin temiz olduğundan emin olun.

    Fazla kıl miktarı ve yoğunluğu

    Philips OneBlade bıçağın kullanım ömrü, kıllarınızın miktarına ve yoğunluğuna da bağlıdır. Sert veya uzun kıllar, yumuşak ve/veya kısa kıllara kıyasla bıçağı daha çabuk yıpratabilir.
    OneBlade'inizin performansından hala memnun değilseniz veya bıçağı 4 aydan daha kısa bir süre önce değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorsanız daha fazla destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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