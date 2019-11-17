Philips OneBlade hem ıslak hem kuru ciltte etkilidir. Duştayken de bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile kullanılabilir.
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Article Published Date : 2019-11-17
Philips OneBlade hem ıslak hem kuru ciltte etkilidir. Duştayken de bir tıraş jeli veya tıraş köpüğü ile kullanılabilir.
Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.
Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.