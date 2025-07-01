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HomeID Uygulamasını nasıl edinebilirim?

HomeID Uygulamanızın sık sık çöktüğünü fark ederseniz sırayla aşağıdaki seçenekleri deneyin: 
1. HomeID Uygulamasını kapatıp yeniden başlatın. 
2. HomeID Uygulamasının en son sürümünü yüklediğinizden emin olun. App Store'da güncellemeleri kontrol edin. 
3. Telefonunuzu yeniden başlatın.
4. Telefonunuzun önbelleğini boşaltın (Ayarlar / HomeID / Boş Önbellek)
5. Son seçenek olarak HomeID Uygulamasını kaldırabilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.
Yukarıdakiler işe yaramadıysa lütfen yerel Philips Müşteri Destek biriminizle iletişime geçin.

Aşağıda QR taraması yapın:

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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