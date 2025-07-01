Philips Destek HomeID Uygulamasını nasıl edinebilirim?

HomeID Uygulamanızın sık sık çöktüğünü fark ederseniz sırayla aşağıdaki seçenekleri deneyin:

1. HomeID Uygulamasını kapatıp yeniden başlatın.

2. HomeID Uygulamasının en son sürümünü yüklediğinizden emin olun. App Store'da güncellemeleri kontrol edin.

3. Telefonunuzu yeniden başlatın.

4. Telefonunuzun önbelleğini boşaltın (Ayarlar / HomeID / Boş Önbellek)

5. Son seçenek olarak HomeID Uygulamasını kaldırabilir ve yeniden yükleyebilirsiniz.

Yukarıdakiler işe yaramadıysa lütfen yerel Philips Müşteri Destek biriminizle iletişime geçin.

Akıllı Telefon ve Tablet Gereksinimleri Apple iOS

NutriU uygulaması Apple iPhone'larla uyumludur. Minimum iOS 14.0 sürümü yüklü olmalıdır.



Android

Android Akıllı cihaz kullanıyorsanız minimum Android 9.0 yüklü olmalıdır.



Uygulama tabletlerde de çalıştırılabilir ancak akıllı telefonlar için tasarlandığından, tablette doğru şekilde görüntüleyemeyebilirsiniz.