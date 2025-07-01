HomeID Uygulamasını nasıl edinebilirim?

HomeID Uygulamanızın sık sık çöktüğünü fark ederseniz sırayla aşağıdaki seçenekleri deneyin: 1. HomeID Uygulamasını kapatıp yeniden başlatın. 2. HomeID Uygulamasının en son sürümünü yüklediğinizden emin olun. App Store'da güncellemeleri kontrol edin. 3. Telefonunuzu yeniden başlatın. 4. Telefonunuzun önbelleğini boşaltın (Ayarlar / HomeID / Boş Önbellek) 5. Son seçenek olarak HomeID Uygulamasını kaldırabilir ve yeniden yükleyebilirsiniz. Yukarıdakiler işe yaramadıysa lütfen yerel Philips Müşteri Destek biriminizle iletişime geçin.
Apple iOS NutriU uygulaması Apple iPhone'larla uyumludur. Minimum iOS 14.0 sürümü yüklü olmalıdır.
Android Android Akıllı cihaz kullanıyorsanız minimum Android 9.0 yüklü olmalıdır.
Uygulama tabletlerde de çalıştırılabilir ancak akıllı telefonlar için tasarlandığından, tablette doğru şekilde görüntüleyemeyebilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›