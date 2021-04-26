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    HD9867/90 Premium Airfryer XXL
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    Premium Airfryer XXL

    HD9867/90

    Philips Airfryer cihazımın kullanımı

    Philips Airfryer XXL modellerinden birine sahipseniz (Philips Avance Airfryer XXL veya Philips Viva Airfryer XXL) adım adım talimatları uygulamanız ve Philips Airfryer XXL cihazınızın nasıl kullanılacağıyla ilgili aşağıdaki videoları izlemeniz yeterlidir.

    Philips Avance Airfryer XXL cihazınızın kullanımı (dijital ekran)

    Airfryer cihazınızla pişirme işlemine nasıl başlayacağınızı ve sıcak tutma fonksiyonunu nasıl kullanacağınızı öğrenmek için talimatları uygulayın ya da aşağıdaki videoyu izleyin:

    Pişirme işlemine başlama: 

    1. Philips Airfryer cihazınızın fişini duvardaki prize takın

    2. Açma/Kapatma düğmesine basın

    3. Ön ayarı değiştirmek için QuickControl kadranını (Cihazın önünde bulunur) istediğiniz ayara getirin. Seçili ön ayarı veya manuel işlevi onaylamak için QuickControl kadranına basın. Pişirme süresi göstergesi ekranda yanıp söner.

    4. Pişirme süresini değiştirmek için Airfryer cihazınızın QuickControl kadranını istediğiniz ayara getirin. Seçili pişirme süresini onaylamak için QuickControl kadranına basın. Destek sayfasının "Kılavuzlar ve belgeler" bölümü altındaki tarif kitabında veya kullanıcı kılavuzunda bulunan ön ayar tablosuna göre süreyi seçin.

    Not: Manuel ön ayarı seçerseniz önce sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

    5. Pişirme süresi onaylandıktan sonra cihaz, pişirme işlemine başlar.

    Sıcak tutma fonksiyonunu kullanma:

    , Sıcak tutma modu, Airfryer cihazınızda pişirilen yemeklerinizi sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Kullanılan düşük sıcaklık nedeniyle, bu fonksiyon tekrar ısıtma işlemine yönelik değildir.

    Sıcak tutma modu esnasında cihazın içindeki fan ve ısıtıcı aralıklı olarak çalışır. Bu, pişirme süresi geçtikten sonra yemeklerinizi 30 dakika boyunca sıcak tutar.

    Aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz:
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    Philips Avance Airfryer XXL cihazınızın kullanımı (analog ekran)

    Airfryer cihazınızla pişirme işlemine nasıl başlayacağınızı öğrenmek için talimatları uygulayın ya da aşağıdaki videoyu izleyin:

    Pişirme işlemine başlama:

    Pişirme işlemine başlamak için lütfen sıcaklık kontrol düğmesiyle (Airfryer cihazınızın önünde bulunur) sıcaklığı ayarlayın ve ardından zamanlayıcıyı (Cihazın ön kısmında bulunur) saat yönünde çevirin.

    Pişirme süresini 10 dakikanın altına ayarlama:

    10 dakikadan kısa bir pişirme süresine ihtiyacınız varsa önce Philips Airfryer cihazınızın zamanlayıcısını 10 dakikadan yükseğe ayarlamanız (ör. 15 dakika) ve ardından saat yönünün tersine çevirerek istediğiniz pişirme süresine (ör. 6 dakika) getirmeniz gerekir. Aksi takdirde, saat doğru şekilde etkinleştirilmez ve pişirme işlemi başlatılamaz.


    Pişirme işlemini durdurma:

    Pişirme süresi sona ermeden pişirme işlemini durdurmak istiyorsanız lütfen zamanlayıcıyı (Airfryer'ınızın ön kısmında yer alır) saat yönünün tersine çevirerek sıfıra getirin. Böylece pişirme işlemi durdurulur.

    Bu adımları aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz:
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    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HD9867/90 , HD9630/90 , HD9650/90 .

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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