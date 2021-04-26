Philips Avance Airfryer XXL cihazınızın kullanımı (dijital ekran)

Airfryer cihazınızla pişirme işlemine nasıl başlayacağınızı ve sıcak tutma fonksiyonunu nasıl kullanacağınızı öğrenmek için talimatları uygulayın ya da aşağıdaki videoyu izleyin:



Pişirme işlemine başlama:



1. Philips Airfryer cihazınızın fişini duvardaki prize takın



2. Açma/Kapatma düğmesine basın



3. Ön ayarı değiştirmek için QuickControl kadranını (Cihazın önünde bulunur) istediğiniz ayara getirin. Seçili ön ayarı veya manuel işlevi onaylamak için QuickControl kadranına basın. Pişirme süresi göstergesi ekranda yanıp söner.



4. Pişirme süresini değiştirmek için Airfryer cihazınızın QuickControl kadranını istediğiniz ayara getirin. Seçili pişirme süresini onaylamak için QuickControl kadranına basın. Destek sayfasının "Kılavuzlar ve belgeler" bölümü altındaki tarif kitabında veya kullanıcı kılavuzunda bulunan ön ayar tablosuna göre süreyi seçin.



Not: Manuel ön ayarı seçerseniz önce sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.



5. Pişirme süresi onaylandıktan sonra cihaz, pişirme işlemine başlar.



Sıcak tutma fonksiyonunu kullanma:



, Sıcak tutma modu, Airfryer cihazınızda pişirilen yemeklerinizi sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Kullanılan düşük sıcaklık nedeniyle, bu fonksiyon tekrar ısıtma işlemine yönelik değildir.



Sıcak tutma modu esnasında cihazın içindeki fan ve ısıtıcı aralıklı olarak çalışır. Bu, pişirme süresi geçtikten sonra yemeklerinizi 30 dakika boyunca sıcak tutar.



Aşağıdaki videoyu da izleyebilirsiniz: