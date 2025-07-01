Philips Epilatörümün hız ayarını nasıl değiştiririm?

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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İki hız ayarı seçeneği mevcuttur. Açma/kapatma düğmesine basarak ya da hız ayarı düğmesini yukarı kaydırarak düşük hız veya yüksek hız ayarını seçebilirsiniz.
Açma/kapatma düğmesine bir kez basarsanız Philips Epilatör yüksek hız ayarında (ayar II) çalışmaya başlar. Açma/kapatma düğmesine tekrar basarsanız cihaz, düşük hız ayarına (ayar I) geçer. Açma/kapatma düğmesine üçüncü kez bastığınızda epilatörünüz kapanır.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRE708/05, BRE709/05, BRE728/05. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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