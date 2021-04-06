Philips Buhar Kazanlı Ütünüzde mavi ışık yanıp sönüyor:

Buhar kazanlı ütünüz açıksa ve mavi güç ışığı veya tutma yerindeki LED ışık yanıp sönüyor ancak taban ısınmıyorsa buhar kazanlı ütünüz otomatik kapanma modunda olabilir.

Ütünüz 5-10 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma moduna geçer. Tekrar kullanmak için lütfen açma/kapama düğmesine basın.

Philips Buharlı Ütünüzün ısınma ışığı yanıp sönüyor

Ütü kullanılmadığında yatay konumda 30 saniyeden uzun süre veya dikey konumda (dik olarak) 8 dakikadan uzun süre bırakılırsa güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.

Bu durumda ısınma ışığı yanıp söner. Ütüyü hareket ettirdiğinizde ütü açılır ve ısınmaya başlar.