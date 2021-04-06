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    PSG8130/80 PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü

    PSG8130/80

    Philips Buharlı Ütüm artık ısınmıyor

    Philips Buharlı Ütünüzün artık ısınmamasının birkaç nedeni olabilir. Size nasıl yardımcı olabileceğimizi buradan öğrenebilirsiniz.

    Otomatik Kapanma modu

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzde mavi ışık yanıp sönüyor:

    Buhar kazanlı ütünüz açıksa ve mavi güç ışığı veya tutma yerindeki LED ışık yanıp sönüyor ancak taban ısınmıyorsa buhar kazanlı ütünüz otomatik kapanma modunda olabilir.

    Ütünüz 5-10 dakika kullanılmadığında otomatik kapanma moduna geçer. Tekrar kullanmak için lütfen açma/kapama düğmesine basın.

    Philips Buharlı Ütünüzün ısınma ışığı yanıp sönüyor

    Ütü kullanılmadığında yatay konumda 30 saniyeden uzun süre veya dikey konumda (dik olarak) 8 dakikadan uzun süre bırakılırsa güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.

    Bu durumda ısınma ışığı yanıp söner. Ütüyü hareket ettirdiğinizde ütü açılır ve ısınmaya başlar.

    Sıcaklık doğru ayarlanmamıştır

    Lütfen ütüyü istenilen sıcaklığa ayarladığınızdan emin olun.

    2-3 dakika sonra taban sıcak olmalıdır.

    Kırışıklıklar kolayca giderilmiyorsa kumaş yeterince nemli olmayabilir. Kumaşı hafifçe ıslatın ve sıcaklık kadranını daha sıcak bir ayara getirin.

    Bağlantı sorunu vardır

    Lütfen cihazın fişini, elektrik kablosunu ve prizi kontrol edin. Her parçanın doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.

    Yanlış çift voltaj ayarı

    Ütünüz çift voltaj ayarına sahipse bu ayarın konumunuza göre belirlendiğinden emin olun (ör. 120 V veya 240 V).

    Ütü artık açılmıyor

    Bu durumda ütünüzle ilgili dahili bir elektrik sorunu olabilir.

    Bu durumda bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: PSG8130/80 , GC4625/02 , GC7920/20 , GC7933/30 , GC4537/70 , GC6802/30 , PSG9050/20 , GC4544/80 , GC4909/60 , GC4905/40 , GC4567/80 , GC4552/00 , GC9665/30 , GC8950/30 , GC8962/40 , GC4938/20 , GC5037/80 , GC6804/20 , GC6833/30 , GC5032/20 , GC9682/80 , GC4883/80 , GC4889/30 , GC7805/20 , GC7831/20 , GC7808/40 , GC2991/30 , GC2995/30 , GC2994/20 , GC7053/20 , GC9324/20 , GC4525/30 , GC4881/80 , GC4887/30 , GC4506/20 , GC8712/20 , GC8735/80 , GC8721/30 , GC4527/00 , GC2510/02 , GC3360/02 , GC2985/26 , GC4501/20 , GC4880/80 , GC8641/30 , GC4885/30 , GC7703/20 , GC4872/60 , GC2984/20 , GC4929/80 , GC2981/20 , GC4922/80 , GC4924/20 , GC9630/20 , GC9650/80 , GC9640/60 , GC3821/80 , GC4521/20 , GC4520/45 , GC4870/35 , GC4845/35 , GC6615/20 , GC6631/30 , GC6625/30 , GC6621/20 , GC2045/20 , GC7035/20 , GC7031/20 , GC3801/60 , GC4522/00 , GC4521/90 , GC4521/87 , GC4520/30 , GC4512/20 , GC3821/70 , GC3820/20 , GC3803/30 , GC3802/20 , GC4845/16 , GC4870/26 , GC4860/26 , GC9247/30 , GC8622/20 , GC9224/20 , GC8650/80 , GC8638/20 , GC2045/26 , GC1022/40 , GC2048/80 , GC2046/20 , GC2045/40 , GC2042/40 , GC1028/20 , GC1026/30 , GC4910/10 , GC4912/80 , GC4914/20 , GC4919/80 , GC4916/00 , GC3720/32 , GC3760/32 , GC3740/32 , GC2965/35 , GC4845/15 , GC4860/25 , GC3570/32 , GC4860/37 , GC4411/32 , GC4415/32 , GC4412/32 , GC2905/50 , GC9246/02 , GC9236/02 , GC9222/02 , GC2965/80 , GC2960/50 , GC2930/30 , GC2920/70 , GC2910/20 , GC2907/20 , GC2906/70 , GC3569/02 , GC3570/02 , GC4870/22 , GC8640/02 , GC8615/02 , GC5060/02 , GC5055/02 , GC5050/07 , GC5050/02 , GC8635/02 , GC8620/02 , GC4410/22 , GC4820/02 , GC4845/22 , GC4891/02 , GC4860/22 , GC4850/22 , GC4846/22 , GC4845/02 , GC4890/02 , GC4870/02 , GC4860/02 , GC4850/02 , GC4846/02 , GC3550/02 , GC3551/02 , GC2720/02 , GC3560/02 , GC3335/02 , GC3593/02 , GC2730/02 , GC2710/02 , GC3590/02 , GC3540/02 , GC2905/02 , GC2906/02 , GC9245/02 , GC9240/02 , GC3591/02 , GC3740/27 , GC9220/02 , GC2907/02 , GC3760/02 , GC3730/02 , GC3720/02 , GC2960/02 , GC2930/02 , GC2920/02 , GC2910/27 , GC2910/02 , GC1960/02 , GC4410/02 , GC3320/32 , GC3620/22 , GC3660/22 , GC3640/22 , GC3630/22 , GC1920/27 , GC4490/02 , GC4491/02 , GC2810/02 , GC2840/02 , GC2830/02 , GC2820/02 , GC3620/02 , GC3660/02 , GC3640/02 , GC3630/02 , GC4641/02 , GC3390/42 , GC4705/02 , GC4720/02 , GC3330/32 , GC4740/02 , GC3340/32 , GC4411/02 , GC4730/02 , GC4630/02 , GC4620/02 , GC4640/02 , GC3106/02 , GC4238/02 , GC4218/02 , GC4412/02 , GC2510/06 , GC2650/06 , GC2640/06 , GC3321/02 , GC4310/02 , GC3330/02 , GC3320/02 , GC3340/02 , GC2505/06 , GC651/02 , GC3220/02 , GC3240/02 , GC3230/02 , GC2530/02 , GC4320/02 , GC4440/02 , GC4430/02 , GC4420/02 , GC3721/02 , GC3740/02 , GC1015/01 , GC1010/01 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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