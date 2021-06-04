Bakım seti kirlidir

Bakım setinizin düzgün bir şekilde çalışması için düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kıllar veya kalıntılar cihaza sıkışarak performansını etkileyebilir.



Bakım setinizi temizlemeden önce yıkanabilir mi yoksa yalnızca kuru temizlemeye uygun mu olduğunu belirleyin.



Yıkanabilir bakım setleri

Bu cihazların üzerinde musluk veya duş simgesi bulunur. Bu cihazları temizlemek için aparatları ve kesiciyi çıkarıp altındaki alanı suyla temizleyin.

Kesicideki koruyucu yağı çıkarabileceği ve ürünün performansını etkileyebileceği için sabunlu su veya temizlik deterjanı kullanmayın. Aparatları bakım setine tekrar takmadan önce her birini ayrı ayrı yıkayıp kurulayın.



Yıkanmayan bakım setleri

Bu cihazlarda üzerinde çarpı işareti bulunan musluk simgesi yer alır. Bu cihazlar suyla yıkanamaz. Aparatları çıkardığınızda, altındaki alanı birlikte verilen küçük fırçayla veya pamuklu bir çubuk yardımıyla temizleyin.



Yıkanabilir aparatlara sahip yıkanmayan bakım setleri

Bazı Philips Düzeltici modelleri yıkanmaz ancak aparatları yıkanabilir. Bu cihazlarda, aparatları yıkamak için çıkarın. Bakım setine tekrar takmadan önce aparatların tamamen kuru olduğundan emin olun.

Aşağıdaki talimat videosunu izleyerek bu tür cihazları nasıl temizleyeceğinizi öğrenebilirsiniz.



Modelinizle ilgili daha ayrıntılı talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.