Philips Sonicare Diş Fırçanızın titreşiminin çok güçlü olduğunu düşünüyorsanız yoğunluk ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aşağıda ayarı nasıl değiştireceğinizle ilgili ipuçları ve daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İlk kullanım

Sonicare diş fırçanızı ilk kez kullanıyorsanız elektrikli olmayan bir diş fırçasına kıyasla daha fazla titreşim hissetmeniz normaldir.



EasyStart ayarını etkinleştirmenizi öneririz. Bu özellik, elektrikli fırçalamaya alışmanıza yardımcı olmak için ilk 14 fırçalama sırasında gücü yavaşça artırır.



EasyStart özelliğini etkinleştirmek için adım adım talimatların sunulduğu kullanıcı kılavuzuna göz atın.

