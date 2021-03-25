Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Ürünler
    HD9867/90 Premium Airfryer XXL
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
    Ürünü görüntüle

    Premium Airfryer XXL

    HD9867/90

    Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor

    Philips Airfryer'ınızdan beyaz duman çıkması durumunda bu sorunu kendiniz kolayca gidermek için lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin.

    Çok yağlı yiyecekler kullanılmıştır

    Çok yağlı yiyecekler kullanıyorsanız lütfen pişirmeyi durdurun ve bir avuç kağıt havlu kullanarak Philips Airfryer'ınızın haznesinin dibindeki yağı emdirin veya fazla yağı dökün. Bundan sonra pişirmeye devam edebilirsiniz.

    Sık sık çok yağlı yiyecekler pişiriyorsanız elinizdeki modele göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:
    • Atıştırmalık kapağı
    • Sıçramaya karşı korumalı kapak
    • Delikli sepet

    Not: Beyaz duman, Philips Airfryer cihazınıza veya pişirme işlemine zarar vermez.

    Yağlı malzemelerle yemek pişirirken yağ azaltıcı aksesuar, tepside değildir

    Airfryer'ınız yağ azaltıcı bir aksesuara sahipse yağlı yiyecekler hazırlarken daima bu aksesuarı kullanmalısınız. Bu yağ azaltıcı aksesuar, beyaz duman oluşumu engeller.

    Pişirmeye başlamadan önce Philips Airfryer'ınıza yağ azaltıcıyı yerleştirmeyi unutursanız yağ azaltıcıyı hazneye yerleştirin ve pişirmeye devam edin.

    Tepside önceki kullanımdan kalan yağ artıkları var

    Önceki kullanımdan kalan yağ artıkları Airfryer'ınızdan beyaz duman çıkmasına neden olabilir. Bu durumda lütfen pişirme işlemini durdurun ve artıkları Airfryer'ınızdan dikkatli bir şekilde temizleyin. Bu durumun tekrar oluşmasını önlemek için lütfen her kullanımdan sonra Philips Airfryer'ınızın haznesini, sepetini ve ısıtma ünitesini iyice temizleyin.

    Yiyecek, pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır

    İnce pane harcı parçaları Airfryer'ınızdan beyaz duman çıkmasına neden olabilir. Bu durumda pane harcını veya ununu, malzemeye iyice bastırarak yapıştırın.

    Hafif malzemeler ısıtma ünitesine sıkıştı

    Isıtma ünitesi, Airfryer cihazınızın üst kısmının içinde bulunur. Güçlü hava akımı nedeniyle ısıtma ünitesine hafif malzemeler (ekmek dilimi, sebze veya meyve parçacıkları gibi) girebilir. Lütfen cihaz soğuduktan sonra yiyecekleri ısıtma ünitesinden çıkarın.

    Not: Hafif yiyecekler pişirirken duman oluşmasını önlemek için Airfryer modelinize göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:
    • Atıştırmalık kapağı
    • Sıçramaya karşı korumalı kapak
    • Delikli sepet
    Bu çözümlerle sorun giderilmedi mi? Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Diğer sorunlar

    Gürültü (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (2)
    Görüntü (1)

    Ürün numarasına göre arayın.

    Terimleri ara
    Önerilen sonuçlar
      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
      Kutuya bakın
      Ürünün içine bakın
      Ürüne bakın
      Kılavuza bakın
      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
      {words} için arama sonuçları ({number} ürün)

      Ülkeniz dışında bulunan {number} adet ürün bulduk; bu yüzden yerel promosyonlar geçerli olmayabilir.

      Ürünleri göster Ürünleri sakla

      1'den fazla ürün bulduk.

      Lütfen ürün numaranızın son iki rakamına göre modelinizi seçin; örneğin RQ1280/21.

      Ürün resmi

      Ürün açıklaması

      Model numarası

      Tüm ürünlere dön
      Ürününüzü kaydettirin
      Ürününüzü kaydettirin

      Ürününüzün garanti kapsamını takip edin

      Nakit iadesi, hediyeler ve özel teklifler için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Ürününüzü kaydettirin

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Sıkça Sorulan Sorular
      Şartlar ve koşullar
      İadeler
      Sipariş Takibi