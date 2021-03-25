Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor
Philips Airfryer'ınızdan beyaz duman çıkması durumunda bu sorunu kendiniz kolayca gidermek için lütfen aşağıdaki bilgileri inceleyin.
Çok yağlı yiyecekler kullanılmıştır
Çok yağlı yiyecekler kullanıyorsanız lütfen pişirmeyi durdurun ve bir avuç kağıt havlu kullanarak Philips Airfryer'ınızın haznesinin dibindeki yağı emdirin veya fazla yağı dökün. Bundan sonra pişirmeye devam edebilirsiniz.
Sık sık çok yağlı yiyecekler pişiriyorsanız elinizdeki modele göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:
Not: Beyaz duman, Philips Airfryer cihazınıza veya pişirme işlemine zarar vermez.
Sık sık çok yağlı yiyecekler pişiriyorsanız elinizdeki modele göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:
- Atıştırmalık kapağı
- Sıçramaya karşı korumalı kapak
- Delikli sepet
Not: Beyaz duman, Philips Airfryer cihazınıza veya pişirme işlemine zarar vermez.
Yağlı malzemelerle yemek pişirirken yağ azaltıcı aksesuar, tepside değildir
Airfryer'ınız yağ azaltıcı bir aksesuara sahipse yağlı yiyecekler hazırlarken daima bu aksesuarı kullanmalısınız. Bu yağ azaltıcı aksesuar, beyaz duman oluşumu engeller.
Pişirmeye başlamadan önce Philips Airfryer'ınıza yağ azaltıcıyı yerleştirmeyi unutursanız yağ azaltıcıyı hazneye yerleştirin ve pişirmeye devam edin.
Pişirmeye başlamadan önce Philips Airfryer'ınıza yağ azaltıcıyı yerleştirmeyi unutursanız yağ azaltıcıyı hazneye yerleştirin ve pişirmeye devam edin.
Tepside önceki kullanımdan kalan yağ artıkları var
Önceki kullanımdan kalan yağ artıkları Airfryer'ınızdan beyaz duman çıkmasına neden olabilir. Bu durumda lütfen pişirme işlemini durdurun ve artıkları Airfryer'ınızdan dikkatli bir şekilde temizleyin. Bu durumun tekrar oluşmasını önlemek için lütfen her kullanımdan sonra Philips Airfryer'ınızın haznesini, sepetini ve ısıtma ünitesini iyice temizleyin.
Yiyecek, pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır
İnce pane harcı parçaları Airfryer'ınızdan beyaz duman çıkmasına neden olabilir. Bu durumda pane harcını veya ununu, malzemeye iyice bastırarak yapıştırın.
Hafif malzemeler ısıtma ünitesine sıkıştı
Isıtma ünitesi, Airfryer cihazınızın üst kısmının içinde bulunur. Güçlü hava akımı nedeniyle ısıtma ünitesine hafif malzemeler (ekmek dilimi, sebze veya meyve parçacıkları gibi) girebilir. Lütfen cihaz soğuduktan sonra yiyecekleri ısıtma ünitesinden çıkarın.
Not: Hafif yiyecekler pişirirken duman oluşmasını önlemek için Airfryer modelinize göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:
Not: Hafif yiyecekler pişirirken duman oluşmasını önlemek için Airfryer modelinize göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:
- Atıştırmalık kapağı
- Sıçramaya karşı korumalı kapak
- Delikli sepet