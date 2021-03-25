Atıştırmalık kapağı

Sıçramaya karşı korumalı kapak

Delikli sepet

Çok yağlı yiyecekler kullanıyorsanız lütfen pişirmeyi durdurun ve bir avuç kağıt havlu kullanarak Philips Airfryer'ınızın haznesinin dibindeki yağı emdirin veya fazla yağı dökün. Bundan sonra pişirmeye devam edebilirsiniz.Sık sık çok yağlı yiyecekler pişiriyorsanız elinizdeki modele göre aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanabilirsiniz:Beyaz duman, Philips Airfryer cihazınıza veya pişirme işlemine zarar vermez.