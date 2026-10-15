2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX7421/01, HX7108/03, HX4021/03. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
Sonicare diş fırçamın fırçalama modları nelerdir?
Sonicare diş fırçamdaki simgeler ne anlama geliyor?
Sonicare şarj cihazımı diğer diş fırçalarıyla kullanabilir miyim?
Sonicare'imdeki basınç sensörünü nasıl etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim?
Sonicare diş fırçamı nasıl şarj edebilirim?
Sonicare diş fırçamı nasıl kaydetmeliyim?
Sonicare diş fırçamda basınç sensörü geri bildirimi nasıl çalışır?
Sonicare diş fırçamla hangi fırça başlığı uyumludur?
Sonicare diş fırçamın pilini değiştirebilir miyim?
Philips Sonicare diş fırçamı nasıl temizlerim?