Philips Avent emzikler arasındaki farklar nelerdir?
Philips Avent ultra start, ultra soft, ultra air emzikler ve Soothie ile normal emzik modellerimizin arasındaki farkları öğrenin.
Philips Avent yenidoğan emzikleri, yenidoğan bebeğinizi destekleyecek en hafif ve en küçük, halkasız emziklerdir. Daha fazla hava akışı, ciltte kuruluğu ve tahrişi önlemeye yardımcı olur. Ultra start emzik, emziği mikrodalga fırında sterilize edebilmeniz için sterilize etme/taşıma kutusuyla birlikte verilir. Ultra start emziğin Nighttime modeli de mevcuttur.
Philips Avent ultra soft emzik, yüzde daha az iz bırakmak ve tahrişi azaltmak için yumuşak ve esnek emzik korumasına sahiptir. Ultra soft emzik, emziği mikrodalga fırında sterilize edebilmeniz için sterilize etme/taşıma kutusuyla birlikte verilir. Ultra soft emziğin 0-6 ay, 6-18 ay ve 18 ay üzeri modelleri mevcuttur.
Philips Avent ultra air emzik, diğer Philips Avent emziklerden daha fazla hava akışı sağlar. Daha fazla hava akışı, ciltte kuruluğu ve tahrişi önlemeye yardımcı olur. Ultra air emzik, emziği mikrodalga fırında sterilize edebilmeniz için sterilize etme/taşıma kutusuyla birlikte verilir. Ultra air emziğin Nighttime, 0-6 ay, 6-18 ay ve 18 ay üzeri modelleri mevcuttur.
Parmağınızı emziğe yerleştirerek yenidoğan bebeğinizin emmesini desteklemeniz için parmakla tutma çözümüne sahip tek parça silikon emzik. Soothie emzik, yuvarlak şekilde ve kalp şeklinde/kavisli şekilde mevcuttur.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:SCF376/29 , SCF376/28 , SCF091/46 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›