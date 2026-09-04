Philips Avent emzikler arasındaki farklar nelerdir?

Philips Avent yenidoğan emzikleri, yenidoğan bebeğinizi destekleyecek en hafif ve en küçük, halkasız emziklerdir. Daha fazla hava akışı, ciltte kuruluğu ve tahrişi önlemeye yardımcı olur. Ultra start emzik, emziği mikrodalga fırında sterilize edebilmeniz için sterilize etme/taşıma kutusuyla birlikte verilir. Ultra start emziğin Nighttime modeli de mevcuttur.