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    BRI950/00 Lumea Prestige IPL tüy alma cihazı
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    Lumea Prestige IPL tüy alma cihazı

    BRI950/00

    Philips Lumea Prestige SmartSkin sensörü nasıl çalışır?

    Philips Lumea Prestige'inizdeki SmartSkin sensörü, cilt tonu sizinkine benzeyen kadınların çoğunun rahat ettiği ayarı önerir. Uygulama bu ayarlarla rahatsızlık veriyorsa ayarları dilediğiniz zaman manuel olarak azaltabilirsiniz. 

    SmartSkin sensörünü nasıl kullanırım?

    • SmartSkin sensörüne basın (büyüteç simgesi) ve Philips Lumea Prestige'i cildinize yerleştirin. Sensör cildinizde tarama işlemi gerçekleştirir ve kullanabileceğiniz ışık yoğunluğu beyaz renkte yanıp söner. Bu, rahat hissedebileceğiniz ve yan etki yaratmayan en yüksek ayarı gösterir.

    • Tavsiye edilen ayarı kullanmak istediğinizi onaylamak için lütfen onay düğmesine basın (V).

    Not: SmartSkin sensörünü vücudunuzun farklı bölgelerinde kullanmanızı tavsiye ederiz. Farklı vücut bölgelerinde cilt rengi ve hassasiyet farklı olabilir. Her vücut bölgesinde rahat hissettiğiniz ayarı seçmenizi tavsiye ederiz.

    Philips Lumea Prestige'deki SmartSkin sensörünü kullanma

    Ayarları manuel olarak değiştirebilir miyim?

    Evet, ışık yoğunluğu ayarını manuel olarak da yapabilirsiniz. Bunu yapmak için kullanıcı kılavuzunda bulunan, önerilen yoğunluk ayarlarının yer aldığı cilt tonu/tüy rengi tablosuna başvurabilirsiniz.

    Philips Lumea Prestige yalnızca I ila V numaralı cilt tonlarına uygundur.

    Philips Lumea cilt tonu ve tüy rengi tablosu

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRI950/00 , BRI953/00 .

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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