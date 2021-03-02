Philips Lumea Prestige'inizdeki SmartSkin sensörü, cilt tonu sizinkine benzeyen kadınların çoğunun rahat ettiği ayarı önerir. Uygulama bu ayarlarla rahatsızlık veriyorsa ayarları dilediğiniz zaman manuel olarak azaltabilirsiniz.
Philips Lumea Prestige SmartSkin sensörü nasıl çalışır?
SmartSkin sensörünü nasıl kullanırım?
• SmartSkin sensörüne basın (büyüteç simgesi) ve Philips Lumea Prestige'i cildinize yerleştirin. Sensör cildinizde tarama işlemi gerçekleştirir ve kullanabileceğiniz ışık yoğunluğu beyaz renkte yanıp söner. Bu, rahat hissedebileceğiniz ve yan etki yaratmayan en yüksek ayarı gösterir.
• Tavsiye edilen ayarı kullanmak istediğinizi onaylamak için lütfen onay düğmesine basın (V).
Not: SmartSkin sensörünü vücudunuzun farklı bölgelerinde kullanmanızı tavsiye ederiz. Farklı vücut bölgelerinde cilt rengi ve hassasiyet farklı olabilir. Her vücut bölgesinde rahat hissettiğiniz ayarı seçmenizi tavsiye ederiz.
Ayarları manuel olarak değiştirebilir miyim?
Evet, ışık yoğunluğu ayarını manuel olarak da yapabilirsiniz. Bunu yapmak için kullanıcı kılavuzunda bulunan, önerilen yoğunluk ayarlarının yer aldığı cilt tonu/tüy rengi tablosuna başvurabilirsiniz.
Philips Lumea Prestige yalnızca I ila V numaralı cilt tonlarına uygundur.