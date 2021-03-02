• SmartSkin sensörüne basın (büyüteç simgesi) ve Philips Lumea Prestige'i cildinize yerleştirin. Sensör cildinizde tarama işlemi gerçekleştirir ve kullanabileceğiniz ışık yoğunluğu beyaz renkte yanıp söner. Bu, rahat hissedebileceğiniz ve yan etki yaratmayan en yüksek ayarı gösterir.

• Tavsiye edilen ayarı kullanmak istediğinizi onaylamak için lütfen onay düğmesine basın (V).

Not: SmartSkin sensörünü vücudunuzun farklı bölgelerinde kullanmanızı tavsiye ederiz. Farklı vücut bölgelerinde cilt rengi ve hassasiyet farklı olabilir. Her vücut bölgesinde rahat hissettiğiniz ayarı seçmenizi tavsiye ederiz.