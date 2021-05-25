Philips Sonicare Uygulamasının kullanılabildiği ülkeler.
Philips Sonicare uygulamasını bulamıyor musunuz? Philips Sonicare uygulamasının ülkenizde kullanıma sunulup sunulmadığı görmek için aşağıdaki listeye bakın.
Sonicare uygulaması kullanılabilirliği
Philips Sonicare uygulaması aşağıdaki ülkelerde Android ve iOS'te kullanılabilir:
* Avustralya
* Avusturya
* Belçika
* Bulgaristan
* Kanada
* Çin
* Hırvatistan
* Çek Cumhuriyeti
* Danimarka
* Estonya
* Finlandiya
* Fransa
* Almanya
* Yunanistan
* Hong Kong
* Macaristan
* İrlanda
* İtalya
* Japonya
* Kuveyt
* Letonya
* Litvanya
* Lüksemburg
* Macau
* Malezya
* Meksika
* Hollanda
* Yeni Zelanda
* Norveç
* Polonya
* Portekiz
* Romanya
* Rusya
* Suudi Arabistan
* Singapur
* Slovakya
* Slovenya
* Güney Kore
* İspanya
* İsveç
* İsviçre
* Tayvan
* Ukrayna
* Birleşik Arap Emirlikleri
* Birleşik Krallık
* ABD
Not: Philips Sonicare For Kids uygulaması ayrıca Belarus ve Tayland'da da kullanılabilir ancak Yunanistan, Kuveyt, Portekiz, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılamaz.
* Avustralya
* Avusturya
* Belçika
* Bulgaristan
* Kanada
* Çin
* Hırvatistan
* Çek Cumhuriyeti
* Danimarka
* Estonya
* Finlandiya
* Fransa
* Almanya
* Yunanistan
* Hong Kong
* Macaristan
* İrlanda
* İtalya
* Japonya
* Kuveyt
* Letonya
* Litvanya
* Lüksemburg
* Macau
* Malezya
* Meksika
* Hollanda
* Yeni Zelanda
* Norveç
* Polonya
* Portekiz
* Romanya
* Rusya
* Suudi Arabistan
* Singapur
* Slovakya
* Slovenya
* Güney Kore
* İspanya
* İsveç
* İsviçre
* Tayvan
* Ukrayna
* Birleşik Arap Emirlikleri
* Birleşik Krallık
* ABD
Not: Philips Sonicare For Kids uygulaması ayrıca Belarus ve Tayland'da da kullanılabilir ancak Yunanistan, Kuveyt, Portekiz, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılamaz.