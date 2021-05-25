Sonicare uygulaması kullanılabilirliği

Philips Sonicare uygulaması aşağıdaki ülkelerde Android ve iOS'te kullanılabilir:



* Avustralya

* Avusturya

* Belçika

* Bulgaristan

* Kanada

* Çin

* Hırvatistan

* Çek Cumhuriyeti

* Danimarka

* Estonya

* Finlandiya

* Fransa

* Almanya

* Yunanistan

* Hong Kong

* Macaristan

* İrlanda

* İtalya

* Japonya

* Kuveyt

* Letonya

* Litvanya

* Lüksemburg

* Macau

* Malezya

* Meksika

* Hollanda

* Yeni Zelanda

* Norveç

* Polonya

* Portekiz

* Romanya

* Rusya

* Suudi Arabistan

* Singapur

* Slovakya

* Slovenya

* Güney Kore

* İspanya

* İsveç

* İsviçre

* Tayvan

* Ukrayna

* Birleşik Arap Emirlikleri

* Birleşik Krallık

* ABD



Not: Philips Sonicare For Kids uygulaması ayrıca Belarus ve Tayland'da da kullanılabilir ancak Yunanistan, Kuveyt, Portekiz, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kullanılamaz.