Philips makarna makinemle nasıl glutensiz makarna yapabilirim?

Philips Avance makarna makinenizi kullanarak evde glutensiz makarna yapmak istiyorsanız önceden karıştırılmış un, kinoa veya karabuğday kullanmanızı öneririz.

Glutensiz makarna yapmanın zorluğu, pişirmeden önce “makarnanın kolay kırılmasından” kaynaklanır; çünkü glutensiz un hamura yeteri kadar elastikiyet kazandıramaz. Gluten, buğday ve benzeri hububatlarda bulunan bir protein karışımıdır ve hamura elastikiyet kazandırarak hamurun kabarmasını ve şekil almasını sağlar. Ortaya çıkan son ürüne de çiğnenecek bir yapı kazandırır.

Bu nedenle, glutensiz makarna yaparken ksantan gam, guar gam veya yumurta gibi “bağlayıcı” görevi gören kıvam artırıcılar katmanızı öneririz.

Bağlayıcı madde içermediklerinden iyi sonuç vermeyecekleri için hindistan cevizi unu, badem unu veya pirinç unu kullanmanızı önermiyoruz.