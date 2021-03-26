Philips Sonicare diş fırçam gürültü çıkarıyor

Philips Sonicare Diş Fırçaları, dakikada 62.000'e kadar fırça darbesi üreten güçlü titreşimler kullanır. Ortaya çıkan ses, titreşimsiz bir manuel diş fırçasına göre daha yüksektir. Bu ilk elektrikli diş fırçanız ise elektrikli fırçalamaya alışmanız biraz zaman alabilir.



Gürültü seviyesini anormal bulursanız sorun giderme önerimizi deneyin veya bu sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyin.

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Gürültünün nereden geldiğini belirleyin Fırça başlığını çıkarın. Fırça başlığını çıkardıktan sonra yine de aynı yüksek sesi mi duyuyorsunuz?



Yanıt evet ise ses, gövdeden geliyor demektir. Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.



Yanıt hayır ise (gürültü azalıyorsa) ses, fırça başlığından geliyor olabilir. Bir sonraki ipucunu okuyun.







Fırça başlığı düzgün takılmamıştır Fırça başlığını yeniden takın. Fırça başlığının iyi yerleştirildiğinden, gevşek olmadığından ve dengede olduğundan emin olun. Gövde ile fırça başlığı arasında küçük bir boşluk olması normaldir. Bu, titreşim için gereklidir.



Fırça başlığı yıpranmıştır Aynı fırça başlığını üç aydan daha fazla kullandıysanız fırça başlığınızı değiştirmeniz gerekebilir. Fırça başlığı eskidikçe kullanım sırasında daha fazla ses çıkarabilir. Fırça başlıklarını her üç ayda bir değiştirmenizi öneririz.



