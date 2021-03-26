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    HX9379/89 Philips Sonicare DiamondClean Sonic elektrikli diş fırçası YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Philips Sonicare DiamondClean Sonic elektrikli diş fırçası

    HX9379/89

    Philips Sonicare diş fırçam gürültü çıkarıyor

    Philips Sonicare Diş Fırçaları, dakikada 62.000'e kadar fırça darbesi üreten güçlü titreşimler kullanır. Ortaya çıkan ses, titreşimsiz bir manuel diş fırçasına göre daha yüksektir. Bu ilk elektrikli diş fırçanız ise elektrikli fırçalamaya alışmanız biraz zaman alabilir.

    Gürültü seviyesini anormal bulursanız sorun giderme önerimizi deneyin veya bu sorunu çözmek için aşağıdaki videoyu izleyin.
     
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    Gürültünün nereden geldiğini belirleyin

    Fırça başlığını çıkarın. Fırça başlığını çıkardıktan sonra yine de aynı yüksek sesi mi duyuyorsunuz?

    Yanıt evet ise ses, gövdeden geliyor demektir. Daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Yanıt hayır ise (gürültü azalıyorsa) ses, fırça başlığından geliyor olabilir. Bir sonraki ipucunu okuyun.


     

    Fırça başlığı düzgün takılmamıştır

    Fırça başlığını yeniden takın. Fırça başlığının iyi yerleştirildiğinden, gevşek olmadığından ve dengede olduğundan emin olun. Gövde ile fırça başlığı arasında küçük bir boşluk olması normaldir. Bu, titreşim için gereklidir.
     

    Fırça başlığı yıpranmıştır

    Aynı fırça başlığını üç aydan daha fazla kullandıysanız fırça başlığınızı değiştirmeniz gerekebilir. Fırça başlığı eskidikçe kullanım sırasında daha fazla ses çıkarabilir. Fırça başlıklarını her üç ayda bir değiştirmenizi öneririz.

     

    Orijinal Philips marka fırça başlıkları kullanın

    Sahte fırça başlıkları, orijinal Philips Sonicare fırça başlıklarına göre daha fazla gürültü çıkarabilir. Orijinal Philips Sonicare fırça başlıklarını kullanmanızı öneririz. Bunları çevrimiçi mağazamızdan satın alabilirsiniz. 

    Bu ipuçları sorununuzu çözmediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin. 
     

    Ürün numarasına göre arayın.

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      Ürün numaramı nerede bulurum?

      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

      Model numarasını bulmak için kullanabileceğiniz birkaç farklı yol bulunmaktadır:
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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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