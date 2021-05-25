Sonicare diş fırçamı uygulamasına bağlayamıyorum

Philips Sonicare diş fırçanızı Sonicare uygulamasına bağlayamıyorsanız aşağıda verilen sebep ve çözümlere göz atın ve diş fırçanızı Sonicare uygulamasıyla nasıl kuracağınızı öğrenmek için talimat videomuzu izleyin. Play Pause

Sonicare uygulaması veya akıllı telefon yazılımı güncellenmemiştir Sonicare Uygulaması güncellemesi

Akıllı telefonunuzda Sonicare uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

Akıllı telefon yazılımı güncellemesi

Akıllı telefonunuzda en son işletim sisteminin olup olmadığını kontrol edin: Android 6.0 ve üzeri ile çalışan Android akıllı telefon

iOS 11.0 ve üzeri ile çalışan iPhone Akıllı telefonunuzda Sonicare uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.Akıllı telefonunuzda en son işletim sisteminin olup olmadığını kontrol edin:

Uyumlu diş fırçası kullanılmamaktadır Philips Sonicare DiamondClean Smart

Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected

ExpertClean

DiamondClean 9000

Philips Sonicare for Kids (Yalnızca Sonicare Kids Uygulamasıyla uyumludur)

Sonicare uygulaması yalnızca aşağıdaki connected diş fırçalarıyla uyumludur:

Diş fırçası açık değildir Diş fırçanızı, şarj cihazından çıkararak veya mod düğmesine basarak çalıştırın. Gövdedeki ışıklar, diş fırçanızın açık olduğunu belirtmek için yanar.

Diş fırçası şarj edilmemiştir Bu yeni bir diş fırçasıysa ve uygulamaya ilk kez bağlanmaya çalışıyorsanız diş fırçası gövdesinin tamamen şarj olduğundan emin olun.

Bluetooth açık değil veya eşleştirilmemiştir Sonicare Uygulamasını açmadan önce akıllı telefonunuzdaki Bluetooth özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bluetooth'u açmak için akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin.



Yine de bağlanmazsa akıllı telefonunuzdaki Bluetooth ağını sıfırlamayı deneyin. Android veya iPhone cihazınızın önbelleğini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:



Android'de Bluetooth önbelleğini temizleme

1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin

2. [Uygulama Yöneticisi] (Application Manager) öğesini seçin

3. [Diğer] (More) öğesine veya sağ üst köşedeki 3 noktaya basın

4. [Sistem uygulamalarını göster] (Show system apps) öğesini seçin

5. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini veya [Bluetooth paylaşımı] (Bluetooth share) öğesini seçin

6. [Depolama] (Storage) öğesini seçin

7. [Önbelleği Temizle] (Clear Cache) öğesine dokunun

8. Telefonunuzu yeniden başlatın

9. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin



iOS'te Bluetooth önbelleğini temizleme

1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin

2. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini seçin

3. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun

4. [cihazlarım] (my devices) öğesinin altında, diş fırçasının yanındaki [bilgi simgesi] (info icon) öğesine dokunun

5. [Bu cihazı unut] (Forget this device) öğesini seçin

6. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin