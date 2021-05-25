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    HX6870/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası YENİ
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

    HX6870/47

    Sonicare diş fırçamı uygulamasına bağlayamıyorum

    Philips Sonicare diş fırçanızı Sonicare uygulamasına bağlayamıyorsanız aşağıda verilen sebep ve çözümlere göz atın ve diş fırçanızı Sonicare uygulamasıyla nasıl kuracağınızı öğrenmek için talimat videomuzu izleyin.
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    Sonicare uygulaması veya akıllı telefon yazılımı güncellenmemiştir

    Sonicare Uygulaması güncellemesi
    Akıllı telefonunuzda Sonicare uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
    Akıllı telefon yazılımı güncellemesi
    Akıllı telefonunuzda en son işletim sisteminin olup olmadığını kontrol edin:
    • Android 6.0 ve üzeri ile çalışan Android akıllı telefon
    • iOS 11.0 ve üzeri ile çalışan iPhone

    Uyumlu diş fırçası kullanılmamaktadır

    Sonicare uygulaması yalnızca aşağıdaki connected diş fırçalarıyla uyumludur:
    • Philips Sonicare DiamondClean Smart
    • Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected
    • ExpertClean
    • DiamondClean 9000
    • Philips Sonicare for Kids (Yalnızca Sonicare Kids Uygulamasıyla uyumludur)
       

    Diş fırçası açık değildir

    Diş fırçanızı, şarj cihazından çıkararak veya mod düğmesine basarak çalıştırın. Gövdedeki ışıklar, diş fırçanızın açık olduğunu belirtmek için yanar.

    Diş fırçası şarj edilmemiştir

    Bu yeni bir diş fırçasıysa ve uygulamaya ilk kez bağlanmaya çalışıyorsanız diş fırçası gövdesinin tamamen şarj olduğundan emin olun. 

    Bluetooth açık değil veya eşleştirilmemiştir

    Sonicare Uygulamasını açmadan önce akıllı telefonunuzdaki Bluetooth özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bluetooth'u açmak için akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin.

    Yine de bağlanmazsa akıllı telefonunuzdaki Bluetooth ağını sıfırlamayı deneyin. Android veya iPhone cihazınızın önbelleğini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

    Android'de Bluetooth önbelleğini temizleme
    1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin
    2. [Uygulama Yöneticisi] (Application Manager) öğesini seçin
    3. [Diğer] (More) öğesine veya sağ üst köşedeki 3 noktaya basın
    4. [Sistem uygulamalarını göster] (Show system apps) öğesini seçin
    5. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini veya [Bluetooth paylaşımı] (Bluetooth share) öğesini seçin
    6. [Depolama] (Storage) öğesini seçin
    7. [Önbelleği Temizle] (Clear Cache) öğesine dokunun
    8. Telefonunuzu yeniden başlatın
    9. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin

    iOS'te Bluetooth önbelleğini temizleme
    1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin
    2. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini seçin
    3. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun
    4. [cihazlarım] (my devices) öğesinin altında, diş fırçasının yanındaki [bilgi simgesi] (info icon) öğesine dokunun
    5. [Bu cihazı unut] (Forget this device) öğesini seçin
    6. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin

    Diğer cihazlar parazit oluşturuyordur

    Philips Sonicare diş fırçanızı diğer Bluetooth cihazlarından uzak tutun; aksi takdirde bu durum Bluetooth eşleşmesine engel olabilir.

    Bu çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

    Sorun giderme

    Gürültü (1)
    Cihaz (2)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)
    Titreşim (1)

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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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      Üzgünüz, bu ürünü bulamadık. Lütfen doğru model numarasını girip girmediğinizi kontrol edin. Model numarası, harfler ve takip eden sayılardan oluşur (ör. HX9903, SP9820). Model numarasının herhangi bir sonuç vermemesi durumunda, iletişim merkezimize ulaşmanızı tavsiye ederiz.
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