Philips Sonicare diş fırçanızı Sonicare uygulamasına bağlayamıyorsanız aşağıda verilen sebep ve çözümlere göz atın ve diş fırçanızı Sonicare uygulamasıyla nasıl kuracağınızı öğrenmek için talimat videomuzu izleyin.
Sonicare diş fırçamı uygulamasına bağlayamıyorum
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Sonicare uygulaması veya akıllı telefon yazılımı güncellenmemiştir
Sonicare Uygulaması güncellemesi
Akıllı telefonunuzda Sonicare uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
Akıllı telefon yazılımı güncellemesi
Akıllı telefonunuzda en son işletim sisteminin olup olmadığını kontrol edin:
Akıllı telefonunuzda Sonicare uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
Akıllı telefon yazılımı güncellemesi
Akıllı telefonunuzda en son işletim sisteminin olup olmadığını kontrol edin:
- Android 6.0 ve üzeri ile çalışan Android akıllı telefon
- iOS 11.0 ve üzeri ile çalışan iPhone
Uyumlu diş fırçası kullanılmamaktadır
Sonicare uygulaması yalnızca aşağıdaki connected diş fırçalarıyla uyumludur:
- Philips Sonicare DiamondClean Smart
- Philips Sonicare Flexcare Platinum Connected
- ExpertClean
- DiamondClean 9000
- Philips Sonicare for Kids (Yalnızca Sonicare Kids Uygulamasıyla uyumludur)
Diş fırçası açık değildir
Diş fırçanızı, şarj cihazından çıkararak veya mod düğmesine basarak çalıştırın. Gövdedeki ışıklar, diş fırçanızın açık olduğunu belirtmek için yanar.
Diş fırçası şarj edilmemiştir
Bu yeni bir diş fırçasıysa ve uygulamaya ilk kez bağlanmaya çalışıyorsanız diş fırçası gövdesinin tamamen şarj olduğundan emin olun.
Bluetooth açık değil veya eşleştirilmemiştir
Sonicare Uygulamasını açmadan önce akıllı telefonunuzdaki Bluetooth özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bluetooth'u açmak için akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin.
Yine de bağlanmazsa akıllı telefonunuzdaki Bluetooth ağını sıfırlamayı deneyin. Android veya iPhone cihazınızın önbelleğini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
Android'de Bluetooth önbelleğini temizleme
1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin
2. [Uygulama Yöneticisi] (Application Manager) öğesini seçin
3. [Diğer] (More) öğesine veya sağ üst köşedeki 3 noktaya basın
4. [Sistem uygulamalarını göster] (Show system apps) öğesini seçin
5. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini veya [Bluetooth paylaşımı] (Bluetooth share) öğesini seçin
6. [Depolama] (Storage) öğesini seçin
7. [Önbelleği Temizle] (Clear Cache) öğesine dokunun
8. Telefonunuzu yeniden başlatın
9. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin
iOS'te Bluetooth önbelleğini temizleme
1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin
2. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini seçin
3. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun
4. [cihazlarım] (my devices) öğesinin altında, diş fırçasının yanındaki [bilgi simgesi] (info icon) öğesine dokunun
5. [Bu cihazı unut] (Forget this device) öğesini seçin
6. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin
Yine de bağlanmazsa akıllı telefonunuzdaki Bluetooth ağını sıfırlamayı deneyin. Android veya iPhone cihazınızın önbelleğini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
Android'de Bluetooth önbelleğini temizleme
1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin
2. [Uygulama Yöneticisi] (Application Manager) öğesini seçin
3. [Diğer] (More) öğesine veya sağ üst köşedeki 3 noktaya basın
4. [Sistem uygulamalarını göster] (Show system apps) öğesini seçin
5. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini veya [Bluetooth paylaşımı] (Bluetooth share) öğesini seçin
6. [Depolama] (Storage) öğesini seçin
7. [Önbelleği Temizle] (Clear Cache) öğesine dokunun
8. Telefonunuzu yeniden başlatın
9. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin
iOS'te Bluetooth önbelleğini temizleme
1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin
2. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini seçin
3. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun
4. [cihazlarım] (my devices) öğesinin altında, diş fırçasının yanındaki [bilgi simgesi] (info icon) öğesine dokunun
5. [Bu cihazı unut] (Forget this device) öğesini seçin
6. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin
Diğer cihazlar parazit oluşturuyordur
Philips Sonicare diş fırçanızı diğer Bluetooth cihazlarından uzak tutun; aksi takdirde bu durum Bluetooth eşleşmesine engel olabilir.
Bu çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu çözümler sorunu gidermediyse daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.