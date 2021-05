Bluetooth açık değil veya eşleştirilmemiştir

Sonicare Uygulamasını açmadan önce akıllı telefonunuzdaki Bluetooth özelliğinin açık olup olmadığını kontrol edin. Bluetooth'u açmak için akıllı telefonunuzdaki ayarlara gidin.



Yine de bağlanmazsa akıllı telefonunuzdaki Bluetooth ağını sıfırlamayı deneyin. Android veya iPhone cihazınızın önbelleğini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:



Android'de Bluetooth önbelleğini temizleme

1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin

2. [Uygulama Yöneticisi] (Application Manager) öğesini seçin

3. [Diğer] (More) öğesine veya sağ üst köşedeki 3 noktaya basın

4. [Sistem uygulamalarını göster] (Show system apps) öğesini seçin

5. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini veya [Bluetooth paylaşımı] (Bluetooth share) öğesini seçin

6. [Depolama] (Storage) öğesini seçin

7. [Önbelleği Temizle] (Clear Cache) öğesine dokunun

8. Telefonunuzu yeniden başlatın

9. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin



iOS'te Bluetooth önbelleğini temizleme

1. [Ayarlar] (Settings) öğesine gidin

2. [Bluetooth] (Bluetooth) öğesini seçin

3. Bluetooth'un açık olduğundan emin olun

4. [cihazlarım] (my devices) öğesinin altında, diş fırçasının yanındaki [bilgi simgesi] (info icon) öğesine dokunun

5. [Bu cihazı unut] (Forget this device) öğesini seçin

6. Sonicare Uygulamasındaki adımları izleyerek tekrar bağlanmayı deneyin