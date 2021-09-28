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    Sonicare rehberli fırçalamayı nasıl kullanabilirim?

    Rehberli fırçalama, yalnızca DiamondClean Smart veya FlexCare Platinum Connected modellerini kullananlar için sunulan bir özelliktir. Bu özellik, diş fırçalama deneyiminizde size rehberlik ederek ağız sağlığınız için en iyi sonuçları elde etmenizi sağlar.

    Kılavuz, sağ üst dişlerden başlar ve sağ alt dişlerde biter. Bölümler ayarlanmış bir düzende etkinleştirilir. Uygulama, fırçalama sırasında dişlerinizin dış veya iç kısmını fırçaladığınızı algılayabilir. Bunu, fırça başlığının size dönük olup olmadığını algılayarak yapar. Rehber, her bir bölümün iç ve dış kısımlarını eşit miktarda fırçalamayı teşvik etmek için tasarlanmıştır.

    Not: Sonicare Uygulaması fırçalama konumunuzu tespit etmez. Bu, uygulamanın nereyi fırçalamanız gerektiğini gösterdiği rehberli bir deneyimdir. 

    Not: Uygulamamızın yazılımını düzenli olarak güncelliyoruz. Sorun yaşarsanız uygulamayı kaldırın ve en güncel sürümünü indirmek için App Store veya Google Play Store mağazalarına gidin. Burada uygulamanın çökmesine neden olan hataları düzelten güncellemeler de bulunur.

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