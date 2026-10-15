Sonicare diş fırçamla hangi fırça başlığı uyumludur?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üç farklı Sonicare fırça başlığı türü vardır. Diş fırçanıza uyan fırça başlığı, sahip olduğunuz modele bağlıdır.
Takıp çıkarılabilir fırça başlığı, standart fırça başlığıdır ve Sonicare şarj edilebilir diş fırçalarımızın çoğuna uyar.
Daha eski Essence modellerimizde daha büyük, vidalı fırça başlığı bulunur.
Philips One ve Philips One for Kids fırça başlıkları sadece Philips One ve Philips One for Kids ile uyumludur.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX9813/92, HX6500/03, HX6500/23. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›