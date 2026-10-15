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Philips Destek

Sonicare diş fırçamla hangi fırça başlığı uyumludur?

Üç farklı Sonicare fırça başlığı türü vardır. Diş fırçanıza uyan fırça başlığı, sahip olduğunuz modele bağlıdır.  

  • Takıp çıkarılabilir fırça başlığı, standart fırça başlığıdır ve Sonicare şarj edilebilir diş fırçalarımızın çoğuna uyar. 

  • Daha eski Essence modellerimizde daha büyük, vidalı fırça başlığı bulunur.
     

  • Philips One ve Philips One for Kids fırça başlıkları sadece Philips One ve Philips One for Kids ile uyumludur. 

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: HX9813/92, HX6500/03, HX6500/23. Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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