Philips elektrikli süpürgeniz çok ısınıyorsa konuyla ilgili bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bölüme bakın.
Philips elektrikli süpürgem aşırı ısınıyor
Normal motor ısısı elektrikli süpürgeyi de ısıtıyordur
Elektrikli süpürgenin motoru çalıştığında ısı üretir. Bu ısıyı elektrikli süpürgeye dokunduğunuzda veya egzoz havasından fark edebilirsiniz. Endişelenmeyin; bu durum normaldir.
Elektrikli süpürge tıkanmıştır
Philips elektrikli süpürgeniz tıkandığında normalden daha fazla ısı üretebilir. Bu durumda, elektrikli süpürgenin temizleme performansı da normalden daha düşük olur.
Elektrikli süpürgenizin tıkanıp tıkanmadığını şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
Torbasız elektrikli süpürge:
- Toz haznesinin boş olduğundan emin olun.
- Motor koruma filtresinin temiz olduğundan emin olun
- Egzoz filtresinin temiz olduğundan emin olun
Torbalı elektrikli süpürge:
- Motor koruma filtresinin temiz olduğundan emin olun
- Egzoz filtresinin temiz olduğundan emin olun
- Toz torbasının dolu olmadığından emin olun
- Filtrelerin temiz ve toz torbasının boş olduğundan eminseniz ancak temizleme performansı düşük olmaya ve elektrikli süpürge çok ısınmaya devam ediyorsa toz torbasını değiştirin; toz torbasının gözenekleri ince tozla tıkanmış olabilir
Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra Philips elektrikli süpürgeniz kullanım sırasında hala çok ısınıyorsa elektrikli süpürgeyi kullanmayı bırakın ve bizimle iletişime geçin.