Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Silikonun kauçuğa kıyasla avantajları aşağıdaki gibidir:
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF376/28 , SCF075/06 , SCF075/07 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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