Philips Destek Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?

Silikonun kauçuğa kıyasla avantajları aşağıdaki gibidir:

Son derece şeffaftır; bu sayede doğal ve hijyeniktir

Kauçuğa alerjisi olan kişiler tarafından kullanılabilir

Silikonun üretildiği malzeme kauçuğun malzemesinden daha dayanıklıdır

Sağlamdır. Bebekler bu malzemeyi ısırıp koparamaz

Tatsız ve kokusuzdur, emzirme ile uyumluluğu kolaylaştırır. Kauçuğun tadı ve kokusu lastiğe benzer ve bebeğin annenin göğsünden süt emmemesine neden olabilir

Kaynar su, buhar veya soğuk su yöntemi kullanılarak sterilize edilebilir

Mikrodalgaya dayanıklıdır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir