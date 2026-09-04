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Philips Destek

Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?

Silikonun kauçuğa kıyasla avantajları aşağıdaki gibidir:

  • Son derece şeffaftır; bu sayede doğal ve hijyeniktir
  • Kauçuğa alerjisi olan kişiler tarafından kullanılabilir
  • Silikonun üretildiği malzeme kauçuğun malzemesinden daha dayanıklıdır
  • Sağlamdır. Bebekler bu malzemeyi ısırıp koparamaz
  • Tatsız ve kokusuzdur, emzirme ile uyumluluğu kolaylaştırır. Kauçuğun tadı ve kokusu lastiğe benzer ve bebeğin annenin göğsünden süt emmemesine neden olabilir
  • Kaynar su, buhar veya soğuk su yöntemi kullanılarak sterilize edilebilir
  • Mikrodalgaya dayanıklıdır ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF376/28 , SCF075/06 , SCF075/07 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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