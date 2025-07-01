Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Evet, parçaların temiz ve iyi durumda olması koşuluyla, rengi bozulmuş Philips Avent ürünlerinin kullanımı güvenlidir. Renk bozulması zararsızdır ve genellikle yiyeceklerin plastiği boyaması sonucu oluşur.
Parçalarınız; hafif sarı, kırmızı veya orijinal plastiğin renginden farklı herhangi bir renkte görünüyorsa ve bu renk temizledikten sonra da aynı kalıyorsa parçalarınızın rengi bozulmuş demektir.
Renk bozulması genellikle Philips Avent parçalarınız, domates sosu ve belirli yeşil sebzeler gibi plastiği boyayabilecek renklendirici ve boya içeren yiyeceklere maruz kaldığında ortaya çıkar.
Renk bozulmasını önlemek için temizlik, dezenfeksiyon ve saklama sırasında parçaları yiyeceklerden, kaplardan ve yiyecek kalıntısı içeren diğer nesnelerden ayrı tutun.
Ürünün önceki yıkama/temizlik işlemlerinden kalan kalıntılara, belirli temizlik maddelerine, doğrudan güneş ışığına ve parçaların sert suda yıkanmasından kaynaklanan kalsiyum birikimine maruz kalması da renk bozulmasına yol açar.
Renk bozulmasını önlemek için lütfen Philips Avent ürününüzün önerilen temizlik, dezenfeksiyon ve saklama talimatlarına uyun.
Philips Avent ürünlerinizi doğru şekilde temizleme, dezenfekte etme ve saklama konusunda daha fazla yardım almak için www.philips.com/support adresine gidin ve ürününüzü aratın.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:SCF075/08 , SCF075/07 , SCF075/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›