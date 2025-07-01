Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?

Renk bozulması genellikle Philips Avent parçalarınız, domates sosu ve belirli yeşil sebzeler gibi plastiği boyayabilecek renklendirici ve boya içeren yiyeceklere maruz kaldığında ortaya çıkar.



Renk bozulmasını önlemek için temizlik, dezenfeksiyon ve saklama sırasında parçaları yiyeceklerden, kaplardan ve yiyecek kalıntısı içeren diğer nesnelerden ayrı tutun.



Ürünün önceki yıkama/temizlik işlemlerinden kalan kalıntılara, belirli temizlik maddelerine, doğrudan güneş ışığına ve parçaların sert suda yıkanmasından kaynaklanan kalsiyum birikimine maruz kalması da renk bozulmasına yol açar.



Renk bozulmasını önlemek için lütfen Philips Avent ürününüzün önerilen temizlik, dezenfeksiyon ve saklama talimatlarına uyun.