ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?

Evet, parçaların temiz ve iyi durumda olması koşuluyla, rengi bozulmuş Philips Avent ürünlerinin kullanımı güvenlidir. Renk bozulması zararsızdır ve genellikle yiyeceklerin plastiği boyaması sonucu oluşur.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCF075/08 , SCF075/07 , SCF075/06 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

Sıkça Sorulan Sorular

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası