Hava Temizleme Cihazı modelinize bağlı olarak aşağıdaki göstergeler ve kodlardan birini veya daha fazlasını görebilirsiniz:

Kod: A

Otomatik mod

Kod: C

Gaz modu (yalnızca AC3254 ve AC3256)

Kod: L

Çocuk kilidi açık

Kod: UL

Çocuk kilidi kapalı

Kod: F0

Ön filtreyi temizleyin

Kod: A0 - A9

NanoProtect S3 HEPA filtreyi değiştirin

C0 - C9 Kodu:

NanoProtect S3 AC filtreyi değiştirin

SL Kodu

Uyku Modu

1h Kodu:

Zamanlayıcı modu

T Kodu:

Turbo Modu.

Hata Kodu: Er

Hol sensörü düzgün çalışmıyordur. Ön paneli çıkarıp yeniden takın. Hata kodu "Er" görüntülenmeye devam ediyorsa bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

Hata kodu: E1 - E4

Cihaz arızalıdır. Bu durumda bizimle iletişime geçmenizi öneririz.