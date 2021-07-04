Philips Hava Temizleme Cihazınız, gerçek zamanlı iç mekan hava kalitesi kodlarını göstererek güvence sağlar. Kodların ne anlama geldiğini keşfedin.
Philips Hava Temizleme Cihazımdaki kodların anlamı ne?
Philips Hava Temizleme Cihazlarındaki kodların anlamları
Hava Temizleme Cihazı modelinize bağlı olarak aşağıdaki göstergeler ve kodlardan birini veya daha fazlasını görebilirsiniz:
Kod: A
Otomatik mod
Kod: C
Gaz modu (yalnızca AC3254 ve AC3256)
Kod: L
Çocuk kilidi açık
Kod: UL
Çocuk kilidi kapalı
Kod: F0
Ön filtreyi temizleyin
Kod: A0 - A9
NanoProtect S3 HEPA filtreyi değiştirin
C0 - C9 Kodu:
NanoProtect S3 AC filtreyi değiştirin
SL Kodu
Uyku Modu
1h Kodu:
Zamanlayıcı modu
T Kodu:
Turbo Modu.
Hata Kodu: Er
Hol sensörü düzgün çalışmıyordur. Ön paneli çıkarıp yeniden takın. Hata kodu "Er" görüntülenmeye devam ediyorsa bizimle iletişime geçmenizi öneririz.
Hata kodu: E1 - E4
Cihaz arızalıdır. Bu durumda bizimle iletişime geçmenizi öneririz.