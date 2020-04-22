Bazı Philips Sonicare Diş Fırçası modellerinde farklı fırçalama modları bulunur. Burada bu modların ne anlama geldiğine dair genel bir bakış bulabilirsiniz. Bu modların diş fırçası modeline göre değişebileceğini lütfen unutmayın. Diş fırçası modelinize özel ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın.

Fırçalama modları

[Temizlik Modu] (Clean Mode)

Bu mod, daha iyi temizleme sağlamak için standart moda göre daha yüksek frekansta titreşimlere sahiptir. Fırçalama süresi 2 dakikadır.



Derin Temizlik modu (Deep Clean mode)

Ekstra temizlik için bu modu seçebilirsiniz. Diğer modlardan daha güçlüdür. Fırçalama süresi 3 dakikadır.



[Beyazlatma modu] (White mode)

Bu modda, toplam fırçalama süresi iki buçuk dakikadır. İlk 2 dakika temizlik modu, son yarım dakika ise parlatma modudur.



[Parlatma modu] (Polish mode)

Bu mod bir dakika sürer. Diş fırçası, standart temizlik moduna göre daha düşük titreşim frekansında çalışır.



[Diş Eti Bakımı modu] (Gum Care mode)

Bu mod, diş etlerinizi temizlemek için standart 2 dakikalık temizlik modundan sonra 1 dakikalık masaj döngüsüne sahiptir. Fırçalama süresi 3 dakikadır.



Diş Eti Sağlığı modu] (Gum Health mode)

, diş etlerinizi temizlemek için standart 2 dakikalık temizlik modu ve uzatılmış bir masaj döngüsünden oluşur. Fırçalama süresi 3 dakika 20 saniyedir



[Hassas modu] (Sensitive mode)

, standart moda göre daha düşük frekansta titreşimlere sahiptir. Fırçalama süresi 2 dakikadır.



[Dil Bakımı modu] (Tongue Care mode)

, Tongue Care fırça başlığı ile birlikte, dilinizi temizlemek için tasarlanmış 20 saniyelik bir moddur. Fırçalama süresi 20 saniyedir







