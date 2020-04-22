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    HX6870/47 Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası YENİ
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    Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonic elektrikli diş fırçası

    HX6870/47

    Philips Sonicare Diş Fırçamın modları arasında farklılıklar nedir?

    Bazı Philips Sonicare Diş Fırçası modellerinde farklı fırçalama modları bulunur. Burada bu modların ne anlama geldiğine dair genel bir bakış bulabilirsiniz. Bu modların diş fırçası modeline göre değişebileceğini lütfen unutmayın.

    Diş fırçası modelinize özel ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bakın. 
     

    Fırçalama modları

    [Temizlik Modu] (Clean Mode)
    Bu mod, daha iyi temizleme sağlamak için standart moda göre daha yüksek frekansta titreşimlere sahiptir. Fırçalama süresi 2 dakikadır.

    Derin Temizlik modu (Deep Clean mode)
    Ekstra temizlik için bu modu seçebilirsiniz. Diğer modlardan daha güçlüdür.  Fırçalama süresi 3 dakikadır.

    [Beyazlatma modu] (White mode)
    Bu modda, toplam fırçalama süresi iki buçuk dakikadır. İlk 2 dakika temizlik modu, son yarım dakika ise parlatma modudur. 

    [Parlatma modu] (Polish mode)
    Bu mod bir dakika sürer. Diş fırçası, standart temizlik moduna göre daha düşük titreşim frekansında çalışır. 

    [Diş Eti Bakımı modu] (Gum Care mode)
    Bu mod, diş etlerinizi temizlemek için standart 2 dakikalık temizlik modundan sonra 1 dakikalık masaj döngüsüne sahiptir. Fırçalama süresi 3 dakikadır.

    Diş Eti Sağlığı modu] (Gum Health mode)
    , diş etlerinizi temizlemek için standart 2 dakikalık temizlik modu ve uzatılmış bir masaj döngüsünden oluşur. Fırçalama süresi 3 dakika 20 saniyedir

    [Hassas modu] (Sensitive mode)
    , standart moda göre daha düşük frekansta titreşimlere sahiptir. Fırçalama süresi 2 dakikadır.

    [Dil Bakımı modu] (Tongue Care mode)
    , Tongue Care fırça başlığı ile birlikte, dilinizi temizlemek için tasarlanmış 20 saniyelik bir moddur. Fırçalama süresi 20 saniyedir



     

    Yoğunluk ayarlarını değiştirme

    Sonicare Diş Fırçanızda düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 farklı yoğunluk seviyesi bulunur. Taktığınız fırça başlığına göre yoğunluk otomatik olarak seçilir. Farklı bir yoğunluk ile değiştirmek isterseniz dişlerinizi fırçalarken mod/yoğunluk düğmesine basabilirsiniz.

    Not: Bu özellik Philips Sonicare DiamondClean Smart, ExpertClean, Expert Results, Protective Clean 5100 ve 6100 Serisi için geçerlidir.

    Yoğunluk Seviyesi Panelinin sapta bulunduğu diş fırçalarında yoğunluk seviyesini ayarlamak üzere yoğunluk panelini yukarı veya aşağı doğru bastırın. Daha fazla ayrıntı için kullanım kılavuzunuza bakın. 
     

    Sorun giderme

    Cihaz (2)
    Gürültü (1)
    Güç/Şarj/Pil ömrü (1)
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      Her ürün benzersiz model numarasına sahiptir. Model numarası genelde harflerle başlar ve ardından sayı dizileri gelir; ör. GC6440, 37PFL7403D veya SA1300.

       

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