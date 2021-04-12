Philips elektrikli süpürgenizin mikro fiber pedlerini düzenli olarak temizleyin. Temizlik performansı eskisi kadar iyi değilse mikro fiber pedleri değiştirin.

Pedi musluk suyu altında veya çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Pedi çamaşır makinesinde yıkarsanız maksimum 60°C sıcaklıkta hafif bir program seçin. Sadece düşük sıcaklıklarda tamburlu kurutma yapın, çamaşır suyu kullanmayın, ütülemeyin veya kuru temizleme uygulamayın. Pedi bulaşık makinesinde yıkamayın.

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