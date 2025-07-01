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Philips Destek

Philips kadınlara özel tıraş makinemi duşta veya banyoda kullanabilir miyim?

Evet, Philips kadınlara özel tıraş makineniz su geçirmezdir ve güvenle suyla kullanılabilir. Güvenlik nedeniyle bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir ve bu nedenle prize takıldığında açılmaz. Kablosuz kullanım hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoya bakın. 

İpucu: Modeliniz videoda gösterilenden farklı olsa da aynı ilkeler geçerlidir.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRL129/00, HP6341/00.

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