Philips kadınlara özel tıraş makinemi duşta veya banyoda kullanabilir miyim?

2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Evet, Philips kadınlara özel tıraş makineniz su geçirmezdir ve güvenle suyla kullanılabilir. Güvenlik nedeniyle bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz olarak kullanılabilir ve bu nedenle prize takıldığında açılmaz. Kablosuz kullanım hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoya bakın.
İpucu: Modeliniz videoda gösterilenden farklı olsa da aynı ilkeler geçerlidir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BRL129/00, HP6341/00.
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