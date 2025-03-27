Philips Destek Bebeğim Philips Avent cam biberonu kendi kullanabilir mi?

Hayır, cam biberon sadece yetişkinlerin yardımıyla kullanılmalıdır. Cam güçlü bir malzeme olsa da yapısı nedeniyle kırılabilir. Ayrıca cam, çocuğunuzun tutması için çok ağır olabilir. Not: Bu nedenle eğitim kulpları cam şişeye takılamaz.