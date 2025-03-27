ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Destek ana sayfası

Philips Destek

Bebeğim Philips Avent cam biberonu kendi kullanabilir mi?

Hayır, cam biberon sadece yetişkinlerin yardımıyla kullanılmalıdır. Cam güçlü bir malzeme olsa da yapısı nedeniyle kırılabilir. Ayrıca cam, çocuğunuzun tutması için çok ağır olabilir. Not: Bu nedenle eğitim kulpları cam şişeye takılamaz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY930/01 , SCY933/01 , SCF671/17 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

Sıkça Sorulan Sorular

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız

Başka bir şey mi arıyorsunuz?

Tüm Philips Destek seçeneklerini keşfedin

Destek Ana Sayfası