Bebeğim Philips Avent cam biberonu kendi kullanabilir mi?

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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Hayır, cam biberon sadece yetişkinlerin yardımıyla kullanılmalıdır. Cam güçlü bir malzeme olsa da yapısı nedeniyle kırılabilir. Ayrıca cam, çocuğunuzun tutması için çok ağır olabilir. Not: Bu nedenle eğitim kulpları cam şişeye takılamaz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: SCY930/01 , SCY933/01 , SCF671/17 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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