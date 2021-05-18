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    S5585/35 Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Shaver series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

    S5585/35

    Philips Tıraş Makinem şarj olmuyor

    Philips Tıraş Makinenizi şarj etmekte sorun yaşıyorsanız bu sorunu kendiniz çözmek için sorun giderme önerimizi deneyin.

    Tıraş makinesi prize takılı değildir

    Philips Tıraş Makinenizin şarj kablosunun tıraş makinenize düzgün bir şekilde bağlandığından ve çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.
    Philips Tıraş Makinesini şarj etme

    Şarj cihazı veya şarj kablosu Philips Tıraş Makinenizle uyumlu değildir

    Philips Tıraş Makinenizi şarj etmek için her zaman orijinal Philips Şarj Cihazı ve (USB) kablosu kullanmalısınız. Tıraş makinenizle uyumlu şarj cihazını bulmak için lütfen çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin veya daha fazla destek için bizi arayın.

    Enerji tasarrufu modu açıktır

    Philips Tıraş Makineniz şarj olurken üzerinde yanıp sönen bir ışık veya pil simgesi görebilirsiniz. Enerji tasarrufu sağlamak için tıraş makinesi tamamen şarj olduktan 15 veya 30 dakika sonra bu gösterge ışığı otomatik olarak söner.

    Tıraş makinenizin enerji tasarruf modunun açık olup olmadığını kontrol etmek için şarj kablosunu tıraş makinesinden çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu, gösterge ışığının tekrar yanıp sönmeye başlamasını sağlar. Artık tıraş makinenizin şarj olduğundan emin olabilirsiniz.
    Philips Tıraş Makinesinin şarj göstergesi yanıp sönüyor

    Philips Tıraş Makinenizi ilk defa veya uzun zaman sonra şarj ediyorsunuzdur

    Philips Tıraş Makinenizi ilk defa veya çok uzun bir zaman sonra şarj ettiğinizde pil, cihazın zarar görmesini önlemek için başlangıçta çok yavaş şarj olur. Bu yüzden ilk birkaç saat boyunca tıraş makinenizin üzerindeki şarj ışığı yanıp sönmeyebilir.

    Endişelenmenize gerek yoktur. Tıraş makinenizi en az iki saat boyunca şarjda bırakın ve daha sonra şarj durumunu tekrar kontrol edin. Tıraş makinesi hala şarj olmuyorsa başka bir sorun olabilir.

    Philips Tıraş Makinesi SmartClean sistemine düzgün yerleştirilmemiştir

    Tıraş makinenizi şarj etmek için Philips SmartClean sistemini kullanıyorsanız tıraş makinenizi düzgün yerleştirdiğinizden emin olun.

    Tıraş makinesini tutucunun üzerinde ters şekilde tutun. Tıraş makinesinin ön kısmının SmartClean sistemine doğru baktığından emin olun ve aşağıdaki adımları uygulayın:

    1. Tıraş makinesini tutucuya yerleştirin.

    2. Tıraş makinesini geriye doğru eğin

    3. SmartClean sisteminin üst kapağını, tıraş makinesinin yerine oturduğunu doğrulayan bir "klik" sesi duyana kadar bastırın.

    SmartClean sisteminizin üzerinde, tıraş makinesinin şarj olduğunu belirten, yanıp sönen bir pil simgesi görürsünüz.

    Yukarıdaki sorun giderme önerilerini denediğiniz halde tıraş makineniz hâlâ şarj olmuyorsa daha fazla yardım almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
    SmartClean sisteminde Philips Tıraş Makinesini şarj etme

    Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: S5585/35 , S5587/10 , HQ6940/33 , HQ6990/33 , HQ6970/33 , S1121/41 , S3122/51 , S3120/06 , S3333/54 , S1223/41 , S9721/41 , S9031/12 , S1323/41 , S1030/04 , S9091/44 , S9531/31 , SW5710/47 , SW3700/07 , S1070/04 , S5070/59 , S5420/59 , S720/17 , S738/17 , S5620/41 , S5070/04 , S7710/26 , S7510/41 , S7310/12 , S5420/06 , S5400/06 , S5080/03 , S5070/06 , S728/17 , YS527/17 , S5050/06 , AT600/15 , AT886/16 , AT770/20 , AT751/16 , S9111/12 , S9711/31 , S9511/41 , S9111/26 , RQ1167/17 , AT790/17 , YS534/17 , AT610/14 , AT620/14 , HQ6926/16 , HQ6976/16 , HQ6927/16 , RQ1141/16 , RQ1275/16 , RQ1175/16 , RQ1155/16 , RQ1151/16 , AT750/16 , AT890/16 , PT710/16 , PT920/21 , PT730/16 , PT725/16 , HQ6900/16 , RQ1260/16 , HQ6920/16 , HQ6940/16 , HQ6970/16 , HQ6990/16 , RQ1150/16 , RQ1160/16 , RQ1250/16 . Has köp önüm belgisini görkezmek üçin şu ýere basyň Daha az ürün numarası görmek için burayı tıklayın

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