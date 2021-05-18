Philips Tıraş Makinem şarj olmuyor

Philips Tıraş Makinenizi şarj etmekte sorun yaşıyorsanız bu sorunu kendiniz çözmek için sorun giderme önerimizi deneyin.

Tıraş makinesi prize takılı değildir Philips Tıraş Makinenizin şarj kablosunun tıraş makinenize düzgün bir şekilde bağlandığından ve çalışan bir elektrik prizine takılı olduğundan emin olun.

Şarj cihazı veya şarj kablosu Philips Tıraş Makinenizle uyumlu değildir Philips Tıraş Makinenizi şarj etmek için her zaman orijinal Philips Şarj Cihazı ve (USB) kablosu kullanmalısınız. Tıraş makinenizle uyumlu şarj cihazını bulmak için lütfen çevrimiçi mağazamızı ziyaret edin veya daha fazla destek için bizi arayın.

Enerji tasarrufu modu açıktır Philips Tıraş Makineniz şarj olurken üzerinde yanıp sönen bir ışık veya pil simgesi görebilirsiniz. Enerji tasarrufu sağlamak için tıraş makinesi tamamen şarj olduktan 15 veya 30 dakika sonra bu gösterge ışığı otomatik olarak söner.



Tıraş makinenizin enerji tasarruf modunun açık olup olmadığını kontrol etmek için şarj kablosunu tıraş makinesinden çıkarıp tekrar takmayı deneyin. Bu, gösterge ışığının tekrar yanıp sönmeye başlamasını sağlar. Artık tıraş makinenizin şarj olduğundan emin olabilirsiniz.

Philips Tıraş Makinenizi ilk defa veya uzun zaman sonra şarj ediyorsunuzdur Philips Tıraş Makinenizi ilk defa veya çok uzun bir zaman sonra şarj ettiğinizde pil, cihazın zarar görmesini önlemek için başlangıçta çok yavaş şarj olur. Bu yüzden ilk birkaç saat boyunca tıraş makinenizin üzerindeki şarj ışığı yanıp sönmeyebilir.



Endişelenmenize gerek yoktur. Tıraş makinenizi en az iki saat boyunca şarjda bırakın ve daha sonra şarj durumunu tekrar kontrol edin. Tıraş makinesi hala şarj olmuyorsa başka bir sorun olabilir.