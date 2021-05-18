Philips Tıraş Makineniz çalışmıyor veya açılmıyorsa bu sorunların olası nedenlerini ve bu sorunları kendiniz çözebilmeniz için önerilerimizi aşağıda okuyabilirsiniz.
Philips Tıraş Makinem çalışmıyor
Philips Tıraş Makineniz şarj edilmemiştir
Şarj edilebilir bir Philips Tıraş Makineniz varsa pili bitmiş olabilir. Tıraş makinenizi şarj etmenizi ve bir kez daha çalıştırmayı denemenizi öneririz. Tıraş makinenizin nasıl şarj edileceği hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun.
Philips Tıraş Makineniz şarj edilebilir değilse çalışan bir elektrik prizine takılarak kullanılmalıdır.
Philips Tıraş Makineniz kirlidir
Tıraş makineniz kirli olduğu için açılmıyor veya hareket etmiyor olabilir. Tıraş makinenizin içinde kalan saç/kıl veya kir parçacıkları tıraş başlıklarının tıkanmasına neden olabilir.
Bu sorunu çözmek için tıraş makinenizi düzgün bir şekilde temizleyin. Mümkünse tıraş başlığını çıkarın ve tıraş makinenizin içini de temizleyin. Ayrıntılı temizleme talimatları için kullanım kılavuzunuza başvurun.
Bazı tıraş makinelerinde, tıraş makinesinin temizlenmesi gerektiğini yanıp sönerek belirten bir temizleme hatırlatıcısı simgesi bulunur.
Philips Tıraş Makineniz düzgün bir şekilde birleştirilmemiştir
Tıraş makinenizin çalışmamasının nedeni düzgün birleştirilmemesi de olabilir. Tıraş makinenizi yeniden birleştirmeye ilişkin doğru talimatları öğrenmek için kullanım kılavuzunuza başvurun.
Philips Tıraş Makinenizin seyahat kilidi etkindir
Bazı Philips Tıraş Makinelerinde “seyahat kilidi” işlevi bulunur. Bu işlev etkinse tıraş makinesi açılmaz. Sahip olduğunuz tıraş makinesine bağlı olarak tıraş makinenizin üzerinde seyahat kilidinin etkin olduğunu belirten yanıp sönen bir “kilit” simgesi görebilirsiniz.
Seyahat kilidini devre dışı bırakmak için tıraş makinenizin açma/kapama düğmesini 3-5 saniye basılı tutun. Şimdi tıraş makinesini tekrar çalıştırmayı deneyin.
Philips Tıraş Makineniz hasar görmüştür
Philips Tıraş Makineniz, motoru artık çalışamayacak kadar hasar görmüş olabilir. Bu durumda size nasıl daha fazla yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin.