Philips Tıraş Makinemi en iyi nasıl kullanırım?

Philips Tıraş Makinenizle en iyi sonuçları elde edebilmek için aşağıda belirttiğimiz ipuçlarını ve püf noktalarını uygulayın.

Cildinize bir alışma süresi tanıyın İlk kez bir Philips Tıraş Makinesi kullanıyorsanız cildinizin elektrikli tıraş makinesine alışması gerektiğini unutmayın. Bu, başlarda cildinizin biraz tahriş olabileceği anlamına gelir. Yeni Philips Tıraş Makinenize alışmak için kendinize 2-3 hafta süre tanıyın.



Tıraştan sonra cildinizi rahatlatmak için hafif bir nemlendirici veya tıraş sonrası losyonu da kullanabilirsiniz.

Uzun sakallarınızı tıraştan önce kısaltın Uzun sakalları tıraş etmek rahatsızlık verebilir ve cildin tahriş olmasına yol açabilir.



Birkaç gün tıraş olmadıysanız ve sık bir sakalınız varsa tıraşa başlamadan önce sakalınızı kısaltmanız kolaylık sağlayacaktır. Bu teknik, tıraş süresini kısaltmanıza da yardımcı olur.



Bazı Philips Tıraş Makineleri sakalınızı düzeltmek için kullanabileceğiniz bir düzeltme aparatıyla birlikte gelir. Aksi takdirde, normal sakal düzelticinizi kullanın.

Hassas davranın Özellikle tahrişe yatkın, hassas bir cildiniz varsa tıraş olurken cihazı dikkatli kullanmak önemlidir. Tıraş makinesini cildinize çok fazla bastırmayın. Yalnızca sakalınızın dik durmasını ve bu sayede tıraş makinesinin bıçaklarının sakalınızı daha kolay yakalayıp kesmesini sağlayacak kadar, hassas bir şekilde bastırın.



Hassas bir şekilde bastırmak tıraş makinesi ve cildiniz arasındaki sürtünmeyi de azaltarak daha rahat bir tıraş deneyimi sağlar.

Islak tıraş için ipuçları Tıraşa başlamadan önce daima yüzünüzü su ve sabunla yıkayın

En sevdiğiniz tıraş jelini veya köpüğünü cildinize uygulayın

Tıraş makinenizi cildinizde dairesel olarak hareket ettirerek tıraşa başlayın. Böylece cildinizde farklı yönlere doğru çıkan tüm sakalların tıraş edildiğinden emin olmuş olursunuz. Philips Tıraş Makinenizi köpük veya tıraş jeliyle kullanırken aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun: