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Philips Tıraş Makinemi nasıl temizlerim?

Philips tıraş makinenizi düzenli olarak temizleyerek daima en iyi durumda kalmasını ve her seferinde harika bir tıraş performansı sunmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir açıklama bulabilirsiniz ve tıraş makinenizle birlikte verilen kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı talimatlar bulabilirsiniz.

Philips tıraş makinenizin performansı düştüyse lütfen aşağıdaki "Kapsamlı Temizlik" bölümüne bakın.

Bu makalede yer alan bilgilere dair bir genel bakış için lütfen bu videoya bakın. Video metnini kendi dilinizde görmek için YouTube'da altyazıları etkinleştirin.

Tıraş makinesi modelleri farklılık gösterse de aynı prensipler tüm Philips tıraş makineleri için geçerlidir. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: S591/05 , S1885/00 , X9002/30 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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