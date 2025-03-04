Philips Tıraş Makinemi nasıl temizlerim?

Philips tıraş makinenizi düzenli olarak temizleyerek daima en iyi durumda kalmasını ve her seferinde harika bir tıraş performansı sunmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bir açıklama bulabilirsiniz ve tıraş makinenizle birlikte verilen kullanım kılavuzunda daha ayrıntılı talimatlar bulabilirsiniz.
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Tıraş makinesi modelleri farklılık gösterse de aynı prensipler tüm Philips tıraş makineleri için geçerlidir. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.
Tıraş makinenizin zarar görmemesi için temizlemeden önce daima su geçirmez olup olmadığını kontrol edin. Su geçirmez tıraş makinelerinin tutma yerinde küçük bir musluk (şekil 1) veya küvet (şekil 2) simgesi bulunur. Tıraş makinesinin sapında çarpı işaretli bir musluk (şekil 3) simgesi varsa makine su ile temizlenmemelidir.
Temizlemeden önce tıraş makinenizin fişini prizden çekin.
Philips, tıraş başlıklarının etrafındaki kıl ve kir birikimini en aza indirmek için her tıraştan sonra tıraş makinenizi hızlıca temizlemenizi önerir.
Su geçirmez tıraş makineleri için: Tıraş makinenizi açın ve tüm tıraş ünitesini (tıraş makinesinin üst kısmı) ılık akan su altında durulayın. Tıraş makinenizi kapatın.
Tıraş makinesinin modeline uygun şekilde, açma düğmesine basarak veya üst kısmını hafifçe çekerek tıraş ünitesini açabilirsiniz. Tıraş ünitesini açmak, iç kısmını durulamanızı sağlar. Bir sonraki tıraştan önce tüm parçaların kurumasını bekleyin. Aşağıdaki resimlerde iki yaygın su geçirmez tıraş makinesi modelinin nasıl temizleneceği gösterilmektedir.
Kuru tıraş makineleri için: Tıraş makineniz kapalıyken, biriken kılları ve kirleri gidermek için tıraş ünitesinin üst kısmına üfleyin.
Tıraş makinesinin modeline uygun şekilde, açma düğmesine basarak veya üst kısmını hafifçe çekerek tıraş ünitesini açabilirsiniz. Tıraş ünitesini açmak, iç kısmını temizlemenizi sağlar. Tıraş makinenizle birlikte verilen temizleme fırçası veya temiz ve yumuşak bir boya fırçası ya da benzeri bir fırça kullanarak da temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Philips tıraş makineniz için SmartClean sistemine veya Quick Clean Pod'a sahipseniz her tıraştan sonra makinenizi temizleyip yeniden kullanıma hazır hale getirmek için bunları kullanabilirsiniz. Temizleme sisteminin kullanılması, yukarıdaki bölümde belirtilen düzenli temizleme adımlarının yerine geçer.
Ancak yine de aylık olarak kapsamlı temizlik yapılması gerekir (aşağıdaki ayrıntılara bakın).
Philips, tıraş makinenizi ayda en az bir kez olmak üzere tıraş performansı düştüğünde derinlemesine temizlemenizi önerir. Tıraş makinenizi iyice temizlemek için tıraş başlıklarını çıkarmanız gerekir.
Aşağıdaki resimlerde, iki yaygın Philips tıraş makinesi için tıraş başlıklarının nasıl çıkarılacağını ve temizleneceğini görebilirsiniz. Tıraş makinenize ilişkin ayrıntılı talimatlar için lütfen "Philips Tıraş Makinemin tıraş başlıklarını nasıl çıkarırım?" Sık Sorulan Sorusuna veya kullanım kılavuzuna bakın.
Su geçirmez tıraş makineleri için: Tıraş başlıklarını çıkardıktan sonra kesicileri ve koruyucuları ayrı ayrı temizleyebilirsiniz. Her kesici ve koruyucu benzersiz bir set oluşturur. Dolayısıyla bunları karıştırmamaya özen gösterin. Temizlendikten sonra, bir sonraki tıraşınızdan önce tüm parçaları açıkta kurumaya bırakın.
Kuru tıraş makineleri için: Tıraş başlıklarını çıkardıktan sonra temizlemek için birlikte verilen temizleme fırçasını (veya başka bir yumuşak, temiz fırça) kullanın. Kesiciyi koruyucudan çıkarıp görünen tüm kıl ve tüyleri temizleyin. Her kesici ve koruyucu benzersiz bir set oluşturur. Dolayısıyla bunları karıştırmamaya özen gösterin.
Ekstra hijyenik bir tıraş makinesi için düzenli ve kapsamlı temizlikle birlikte Philips UV Power Charger'ı ve UV Cube'u kullanabilirsiniz (yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi).
UV aksesuarlarını kullanmadan önce tıraş makinenizin kurumasını bekleyin.
Not: UV Power Charger ve UV yalnızca belirli tıraş makinesi modelleriyle uyumludur. Bu aksesuarlar tıraş makinenizdeki bakterileri temizlemeye yardımcı olur ancak temizliğin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.
Philips tıraş makinenizde yandan açılan düzeltici, hassas düzeltici, sakal şekillendirici veya burun kılı alma aparatı gibi çıkarılabilir aparatlar varsa tüm bu aparatlar musluk altında ılık suyla temizlenebilir.
Bir sonraki kullanımdan önce aparatları açıkta kurumaya bırakın.
İpucu: Optimum performans için altı ayda bir yandan açılan düzelticinin dişlerini bir damla mineral yağla yağlayın.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:S591/05 , S1885/00 , X9002/30 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›