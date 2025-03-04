Philips Tıraş Makinemi nasıl temizlerim?

Ekstra hijyenik bir tıraş makinesi için düzenli ve kapsamlı temizlikle birlikte Philips UV Power Charger'ı ve UV Cube'u kullanabilirsiniz (yukarıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi).

UV aksesuarlarını kullanmadan önce tıraş makinenizin kurumasını bekleyin.

Not: UV Power Charger ve UV yalnızca belirli tıraş makinesi modelleriyle uyumludur. Bu aksesuarlar tıraş makinenizdeki bakterileri temizlemeye yardımcı olur ancak temizliğin yerine geçmek üzere tasarlanmamıştır.