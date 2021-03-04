Philips/Saeco espresso makinenizin kirecini düzenli olarak temizlemek, mükemmel bir kahve tadı ve sıcaklığı elde etmenizi sağlar. Kireç/Temizleme ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlarsa makinenin kirecini temizleme zamanı gelmiştir. Adımları uygulayın veya bu işlemi evde nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için videoları izleyin. Espresso makinenizin kirecini temizlerken yalnızca Philips kireç çözücüyü kullanın (CA6700 kireç temizleme solüsyonu). Kireç temizleme talimatları, espresso makinenizin modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha ayrıntılı adım adım talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın veya video talimatları için

Philips 1200/2200/3200 serisinin kirecini temizleme

Kireç temizleme işlemi:

1. Damlama tepsisini boşaltın ve tekrar yerine takın

2. Varsa klasik süt köpürtücüyü veya LatteGo'yu makineden çıkarın

3. AquaClean filtresi varsa bu filtreyi su haznesinden çıkarın

4. Su haznesini boşaltın ve Philips kireç temizleme solüsyonunun tamamını hazneye dökün. Su haznesindeki kireç temizleme solüsyonuna Kireç/Temizleme göstergesine kadar su ekleyin ve hazneyi tekrar yerine takın.

5. Kahve ve su musluğunun altına geniş bir kap (1,5 L) yerleştirin

6. Makineyi açın

7. Kireç temizleme işlemini başlatmak için Kireç/Temizleme simgesini 3 saniye boyunca basılı tutun ve ardından başlatma/durdurma düğmesine basın

8. Kireç temizleme işlemi sırasında, işlemin devam ettiğini göstermek için Kireç/Temizleme ışığı yanıp söner

9. Makine, kahve ve sıcak su musluğundan az miktarda su dağıtmaya başlayacaktır 10. Su haznesi boşalana kadar makinenin kireç temizleme solüsyonunu dağıtmasına izin verin. Boş su haznesi ışığı simgesi yanacaktır

11. Kabı çıkarın

12. Su haznesini çıkarın ve temiz suyla durulayın

13. Su haznesini Kireç/Temizleme göstergesine kadar temiz suyla doldurun ve tekrar yerine takın

14. Boşaltılan kabı kahve ve su musluğunun altına tekrar yerleştirin ve aşağıdaki durulama işlemiyle devam edin.



Durulama işlemi:

1. Durulama işlemini başlatmak için başlatma/durdurma düğmesine basın. Bu işlem yaklaşık 3 dakika sürer

2. Bu işlem sırasında, durulamanın devam ettiğini göstermek için kontrol panelindeki ışıklar yanıp söner

3. Makine su dağıtımını durdurduğunda kireç temizleme işlemi tamamlanır

4. Makine otomatik olarak ısınır

5. İçecek simgelerinin ışıkları sürekli olarak yanıyorsa makine tekrar kullanıma hazırdır

6. AquaClean ışığı, yeni bir AquaClean su filtresi takmanız gerektiğini hatırlatmak için bir süre yanıp söner

7. Yeni AquaClean su filtresini su haznesine takın ve filtreyi etkinleştirin