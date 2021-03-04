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    EP4346/70 Philips 4300 Series Tam otomatik espresso makineleri
    Ürününüzün resimdeki ürüne kıyasla farklı bir renkte olabileceğini ancak destek bilgilerinin aynı olduğunu lütfen unutmayın
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    Philips 4300 Series Tam otomatik espresso makineleri

    EP4346/70

    Philips/Saeco espresso makinesinin kirecini temizleme

    Philips/Saeco espresso makinenizin kirecini düzenli olarak temizlemek, mükemmel bir kahve tadı ve sıcaklığı elde etmenizi sağlar. Kireç/Temizleme ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlarsa makinenin kirecini temizleme zamanı gelmiştir. Adımları uygulayın veya bu işlemi evde nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenmek için videoları izleyin.

    Espresso makinenizin kirecini temizlerken yalnızca Philips kireç çözücüyü kullanın (CA6700 kireç temizleme solüsyonu).

    Kireç temizleme talimatları, espresso makinenizin modeline göre değişiklik gösterebilir. Daha ayrıntılı adım adım talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın veya video talimatları için     Coffee Care sayfamızı ziyaret edin.

    Not: Kireç temizleme işleminin tamamlanması 30 dakika kadar sürebilir. İşlem başladıktan sonra kesintiye uğratılamaz.

    Philips Espresso 4300 ve 5400 serisinin kirecini temizleme

    1. Kullanıcı arayüzündeki "temiz" simgesine dokunun ve menüden "Kireç temizleme" (Descaling) öğesini seçin.
    2. Ekrandaki talimatları uygulayın.
    3. Takılıysa LatteGo veya süt köpürtücüyü çıkarın.
    4. Damlama tepsisi ile öğütülmüş kahve kabını çıkarın, bunları boşaltıp tekrar yerlerine takın.
    5. Su haznesini çıkarıp boşaltın. Ardından AquaClean su filtresini çıkarın.
    6. Philips kireç çözücünün tamamını su haznesine dökün ve hazneyi Kireç/Temizleme göstergesine kadar suyla doldurun. Ardından makineye geri takın.
    7. Kahve musluğunun ve su musluğunun altına büyük bir kap (1,5 L) yerleştirin.
    8. Kireç temizleme işlemini başlatmak için başlatma/durdurma düğmesine basın. Yaklaşık 30 dakika süren kireç temizleme işlemi, kireç temizleme ve durulama adımlarından oluşur.
    9. Makine su dağıtımını durdurana kadar bekleyin. Ekranda mesaj görüntülendiğinde su haznesini doldurun. Makine su dağıtmayı durdurduğunda kireç temizleme işlemi sona erer.
    10. Yeni AquaClean su filtresini su haznesine takın ve filtreyi etkinleştirin.
    Kireç temizleme işlemi tamamlandığında makine yeni Aqua Clean filtresini takmanızı hatırlatır. AquaClean filtresinin kullanılması kireç temizleme ihtiyacını azaltır.
     
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    Philips 1200/2200/3200 serisinin kirecini temizleme

    Kireç temizleme işlemi:
    1. Damlama tepsisini boşaltın ve tekrar yerine takın
    2. Varsa klasik süt köpürtücüyü veya LatteGo'yu makineden çıkarın
    3. AquaClean filtresi varsa bu filtreyi su haznesinden çıkarın
    4. Su haznesini boşaltın ve Philips kireç temizleme solüsyonunun tamamını hazneye dökün.  Su haznesindeki kireç temizleme solüsyonuna Kireç/Temizleme göstergesine kadar su ekleyin ve hazneyi tekrar yerine takın.
    5. Kahve ve su musluğunun altına geniş bir kap (1,5 L) yerleştirin
    6. Makineyi açın
    7. Kireç temizleme işlemini başlatmak için Kireç/Temizleme simgesini 3 saniye boyunca basılı tutun ve ardından başlatma/durdurma düğmesine basın
    8. Kireç temizleme işlemi sırasında, işlemin devam ettiğini göstermek için Kireç/Temizleme ışığı yanıp söner
    9. Makine, kahve ve sıcak su musluğundan az miktarda su dağıtmaya başlayacaktır 10. Su haznesi boşalana kadar makinenin kireç temizleme solüsyonunu dağıtmasına izin verin. Boş su haznesi ışığı simgesi yanacaktır
    11. Kabı çıkarın
    12. Su haznesini çıkarın ve temiz suyla durulayın
    13. Su haznesini Kireç/Temizleme göstergesine kadar temiz suyla doldurun ve tekrar yerine takın
    14. Boşaltılan kabı kahve ve su musluğunun altına tekrar yerleştirin ve aşağıdaki durulama işlemiyle devam edin.

    Durulama işlemi:
    1. Durulama işlemini başlatmak için başlatma/durdurma düğmesine basın. Bu işlem yaklaşık 3 dakika sürer
    2. Bu işlem sırasında, durulamanın devam ettiğini göstermek için kontrol panelindeki ışıklar yanıp söner
    3. Makine su dağıtımını durdurduğunda kireç temizleme işlemi tamamlanır
    4. Makine otomatik olarak ısınır
    5. İçecek simgelerinin ışıkları sürekli olarak yanıyorsa makine tekrar kullanıma hazırdır
    6. AquaClean ışığı, yeni bir AquaClean su filtresi takmanız gerektiğini hatırlatmak için bir süre yanıp söner
    7. Yeni AquaClean su filtresini su haznesine takın ve filtreyi etkinleştirin

    Philips 5000 serisinin kirecini temizleme

    Bu video, Philips 5000 espresso makinenizin kirecini temizlemenize yardımcı olur. Ayrıntılı adım adım talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.

    Philips 4000 ve 3100 serisinin kirecini temizleme

    Kireç temizleme işlemi:
    1. Menüden "Kireç Temizlemeyi Başlat" (Start Calc Clean) seçeneğini belirleyin
    2. Kireç temizleme işlemini seçmek için Cappuccino düğmesine basın
    3. Makine, su doldurulmuş süt karafını takmanızı ve süt karafı dağıtıcısını sağa doğru çekip çıkarmanızı hatırlatır.
    4. Ekranda kireç temizleme simgesi görüntülenir.
    5. Philips kireç temizleme solüsyonunun tamamını su haznesine dökün.
    6. Su haznesini kireç temizleme seviyesine kadar doldurun.
    7. Su haznesini makineye geri takın.
    8. Süt köpürtücünün ve kahve musluğunun altına bir kap yerleştirin
    9. Kireç temizleme işlemini başlatmak için cappuccino düğmesine basın.

    Ekranda kireç temizleme işlemi görüntülenir. Espresso düğmesine basarak kireç temizleme işlemini duraklatabilirsiniz. Kireç temizleme işlemine devam etmek için cappuccino düğmesine basın.

    Durulama işlemi:
    1. İşlemi tamamladıktan sonra su haznesini durulayın ve maksimum seviyeye kadar temiz suyla doldurup geri takın
    2. Ekranda durulamaya başlama simgesi görüntülenir.
    3. Süt karafını minimum seviyeye kadar suyla doldurun ve geri takın
    4. Süt karafı dağıtıcısını sağa doğru çekerek çıkarın.
    5. Kabı geri takın.
    6. Durulama işlemini başlatmak için cappuccino düğmesine basın.

    Ekranda "Kireç Temizleme Tamam" simgesi görüntülendiğinde durulama işlemi sona ermiştir. Kireç temizleme işleminden çıkmak için cappuccino düğmesine basın.

    Not: Ekranda "Kireç Temizleme Tamam" simgesi yerine su haznesi simgesi görüntüleniyorsa su haznesini maksimum seviyeye kadar doldurun ve yeni bir durulama işlemi gerçekleştirin.

    Philips 3000 serisinin kirecini temizleme

    Bu video, Philips 3000 espresso makinenizin kirecini temizlemenize yardımcı olur. Ayrıntılı adım adım talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
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    Philips 2100 serisinin kirecini temizleme

    Bu video, Philips 2100 espresso makinenizin kirecini temizlemenize yardımcı olur. Ayrıntılı adım adım talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
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    Diğer Philips/Saeco espresso makinesi modelleri

    Farklı bir Philips/Saeco espresso makinesi modeli kullanıyorsanız kullanım kılavuzunda ayrıntılı kireç temizleme talimatlarını bulabilir veya [Coffee Care](https://www.philips.com/coffee-care) sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

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