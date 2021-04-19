Espresso makinenizin kirecini en son ne zaman temizlediniz? Makinenizin içinde kireç birikebilir ve kahvenizin sıcaklığının düşmesine neden olabilir.

Makinenizin kirecini gidermek için kullanım kılavuzuna bakın veya buraya tıklayın.

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