Philips/Saeco espresso makinenizle demlediğiniz kahvenin yeterince sıcak olmadığını fark ederseniz kahve sıcaklığını iyileştirmek için bu ipuçlarını kullanmayı deneyin.
Philips/Saeco espresso makinemin kahve sıcaklığı düşük
Sıcaklık ayarlarını yapın (yalnızca bazı modellerde)
Espresso makinenizin kahve sıcaklığını ayarlama seçeneği varsa sıcaklığı mümkün olan en yüksek ayara ayarlamanız yeterlidir.
Daha doğru, adım adım talimatlar için espresso makinenizin kullanım kılavuzuna bakın veya Coffee Care sayfamızı ziyaret edin.
Bir içecek hazırlamadan önce bardağı önceden ısıtın
Soğuk bir fincan, içeceğin sıcaklığını düşürür. Kahveyi demlemeden önce fincanı sıcak suyla durulayarak önceden ısıtmanızı tavsiye ederiz.
Sütlü kahve içerken
Kahvenize soğuk süt veya buharda pişirilmiş köpüklü süt eklediğinizde kahvenin sıcaklığı her zaman düşer. .
Makinenin kirecinin temizlenmesi gerekir
Espresso makinenizin kirecini en son ne zaman temizlediniz? Makinenizin içinde kireç birikebilir ve kahvenizin sıcaklığının düşmesine neden olabilir.
Makinenizin kirecini gidermek için kullanım kılavuzuna bakın veya buraya tıklayın.
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