Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?

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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Philips Saç Şekillendiricinizde veya Düzleştiricinizde ION fonksiyonu açıldığında, ortamdaki pozitif iyonları nötrleştiren negatif iyonlar üretilir. Bu nötrleştirme işlemi, saç telinin dış katmanlarını mühürler ve elektriklenmeyle statiği azaltmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, elektriklenmeyen, kusursuz ve parlak saçlar elde edersiniz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BHS520/00 , BHD500/00 , BHS732/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›