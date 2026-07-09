Philips Destek Saç Kurutma Makinemin Soğuk Üfleme fonksiyonu ne işe yarar?

Philips Saç Kurutma Makinenizin Soğuk Üfleme fonksiyonu soğuk hava verir. Bu fonksiyonu saçınızı kuruttuktan sonra saç stilinizi sabitlemek ve parlak bir görünüm elde etmek için kullanın.