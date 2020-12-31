Philips Saç Şekillendiricim açılmıyor

Philips Saç Şekillendiricinizi açarken sorun yaşıyorsanız lütfen bu sorunu çözmek için aşağıdaki sorun giderme önerimizi okuyun.

Cihazın fişi takılı değildir Saç şekillendiricinizi açmadan önce, çalışır durumda bir elektrik soketine bağlı olduğundan emin olun. Elektrik soketinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için farklı bir cihazı takıp çalıştırmayı deneyebilirsiniz.

Elektrik gerilimi uygun değildir Elektrik soketi geriliminin saç şekillendiriciniz için uygun olduğundan emin olun. Cihazınız için hangi gerilimin uygun olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanım kılavuzunuza başvurun.