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Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Philips, çevreyi ve kullanıcılarının sağlığını korumayı taahhüt eder. Bu nedenle, hiçbir Philips saç bakım ürünü asbestos içermemektedir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: BHB968/00 , BHS520/00 , BHD500/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›
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