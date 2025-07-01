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Philips Airfryer cihazımla ne kadar miktarda yemek hazırlayabilirim?

Philips Airfryer'ınızı, sepet üzerindeki "MAX" işaretine kadar doldurabilirsiniz. Maksimum yemek miktarı, hazırlamak istediğiniz yemeğin türüne ve Philips Airfryer cihazınızın boyutuna göre değişir. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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