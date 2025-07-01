Philips Airfryer cihazımla ne kadar miktarda yemek hazırlayabilirim?
Philips Airfryer'ınızı, sepet üzerindeki "MAX" işaretine kadar doldurabilirsiniz. Maksimum yemek miktarı, hazırlamak istediğiniz yemeğin türüne ve Philips Airfryer cihazınızın boyutuna göre değişir. Aşağıda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
Philips Airfryer'ınızın sepeti, Airfryer'ınızın modeline bağlı olarak maksimum 500 ila 2000 gram patates kızartması alabilir. Sepeti maksimum göstergesinin 2/3'ü kadar doldurarak en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Airfryer modeliniz hakkında daha fazla bilgiyi Kullanım Kılavuzunda ve HomeID Uygulamasında bulabilirsiniz. Kullanım Kılavuzunu incelemek veya indirmek için cihazınızın altındaki etikette yazan model numarasını bulun ve www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
Modeline bağlı olarak Airfryer'ınız, maksimum 800 ila 2500 gram ağırlığında köfte veya bütün tavuk gibi yemekleri pişirebilir. Genel olarak Airfryer'ınızda sepetin tabanına bir sıra et, tavuk vb. yerleştirebilirsiniz. Sıcak havanın yiyeceklerin arasında dolaşabilmesini ve malzemelerin eşit şekilde pişmesini sağlamak için sepetin alt kısmının tamamen kapalı olmadığından emin olun. Daha fazla bilgi için HomeID Uygulamasını veya Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilirsiniz. Kullanım Kılavuzunu bulmak için cihazın altında yazan Airfryer'ınızın model numarasına bakın ve www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
İçi doldurulmuş sebzeler, içi dolu hamur ürünleri ya da diğer hassas yemekleri hazırlamak istediğinizde, bunları Airfryer'ınızda sepetin tabanına bir sıra halinde yerleştirin. Bir maşayla çıkarabilmeniz için yiyeceklerin arasında yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun.
Airfryer'ınızın sepetine ve tepsisine uyan bir pişirme kabı veya fırın kabı kullanın ve havanın dolaşabilmesi için yanlarda biraz boşluk bırakın.
Sıcak havayla pişirme esnasında hamur kabaracağından, fırın tepsisini ya da pişirme kabını yarısından fazla doldurmayın. Tepsiye veya pişirme tavasına çok fazla hamur koyarsanız kabaran hamur Airfryer'ınızın ısıtma elemanına değebilir ve üst kısım yanabilir.
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Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir:NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›