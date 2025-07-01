Philips Airfryer cihazımla ne kadar miktarda yemek hazırlayabilirim?

Airfryer'ınızın sepetine ve tepsisine uyan bir pişirme kabı veya fırın kabı kullanın ve havanın dolaşabilmesi için yanlarda biraz boşluk bırakın.



Sıcak havayla pişirme esnasında hamur kabaracağından, fırın tepsisini ya da pişirme kabını yarısından fazla doldurmayın. Tepsiye veya pişirme tavasına çok fazla hamur koyarsanız kabaran hamur Airfryer'ınızın ısıtma elemanına değebilir ve üst kısım yanabilir.





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