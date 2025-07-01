Philips Destek
Philips Airfryer'ımda hazırlayabileceğim donuk kızartmalar
Philips Airfryer'ınızda fırına hazır kızartmalar, bol yağda kızartılmaya uygun kızartmalar veya özel airfryer kızartmaları gibi her türlü donmuş kızartmayı hazırlayabilirsiniz. Patates kızartmalarınızı pişirmeye yönelik ayarları ve ipuçlarını bulmak için HomeID uygulamasını (www.home.id/app) ve Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilirsiniz.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›