Philips Destek Philips Airfryer'ımda hazırlayabileceğim donuk kızartmalar

Philips Airfryer'ınızda fırına hazır kızartmalar, bol yağda kızartılmaya uygun kızartmalar veya özel airfryer kızartmaları gibi her türlü donmuş kızartmayı hazırlayabilirsiniz. Patates kızartmalarınızı pişirmeye yönelik ayarları ve ipuçlarını bulmak için HomeID uygulamasını (www.home.id/app) ve Kullanım Kılavuzunuzu kontrol edebilirsiniz.