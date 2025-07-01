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Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?

Philips Airfryer'ınızda yiyecekleri pişirmek ve kızartmak için yağ gerekmez; taze soyulmuş patates veya tavuk gibi taze malzemeleri hazırlarken doğrudan yağ eklemek çıtır bir katman oluşturabilir ve yemeğinizin genel tadını artırabilir.
Not: Airfryer'ın tavasına asla yağ dökmeyin.

Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın  ›

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