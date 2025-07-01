Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?

Philips Airfryer'ınızda her türlü ızgara/pişirme/fırınlama veya kızartma yağını kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra hayvansal yağ da kullanabilirsiniz.



Lütfen unutmayın:

Sadece malzemelere yağ ekleyin, doğrudan Airfryer'ınızın tavasına yağ eklemeyin.

Dondurulmuş patates kızartması, tavuk pane, sigara böreği gibi önceden kızartılmış yiyecekler için ekstra yağ gerekmez.

Yüksek sıcaklıklarda yanabileceğinden lütfen soğuk sıkım yağları kullanmayın.

Patatesleri soyun ve istediğiniz şekilde kesin. Patatesleri en az 30 dakika bir kasenin içinde suda bekletin, ardından çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın. Bir kaseye yarım yemek kaşığı yağ koyun. Patatesleri kaseye ekleyip üstleri yağ ile kaplanana kadar karıştırın. Bir mutfak aletini veya ellerinizi kullanarak patatesleri Airfryer'ınızın sepetine koyun.

Gerekiyorsa yiyeceğin dışını kağıt havluyla kurulayın. Yiyeceğin dışına fırçayla hafifçe yağ sürün veya yağ spreyi kullanın. Yalnızca 1 kat yağlayın. Sıcak havayla pişirme işlemi esnasında, fazla yağ Airfryer'ınızın haznesine damlayacaktır.

Yiyeceği galeta ununa bulamadan önce galeta ununun içine yağ ekleyerek karıştırın ya da yiyeceği galeta ununa buladıktan sonra sprey/fırça ile üzerini biraz yağlayın.Etin dış kısmını yağlamak yerine kırmızı eti veya beyaz eti marine edebilirsiniz.Yukarıdaki çözümler sorunu çözmeye yardımcı oldu mu? Yardımcı olmadıysa daha fazla yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.