Philips Airfryer'ınızda her türlü ızgara/pişirme/fırınlama veya kızartma yağını kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra hayvansal yağ da kullanabilirsiniz.

Not: Yüksek sıcaklıklarda yanabileceğinden soğuk sıkım yağları kullanmayın.

Yiyeceklerinize yağ eklemek istiyorsanız pişirmeye başlamadan önce yağı Airfryer'ın içine değil, malzemelerin üstüne eklemeniz gerekir.

Ev yapımı patates yemeklerine (patates kızartması gibi) yağ eklemek için aşağıdaki adımları takip edin:

Patatesleri soyun ve istediğiniz şekilde kesin. Patatesleri en az 30 dakika bir kasenin içinde suda bekletin, ardından çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın. Bir kaseye yarım yemek kaşığı yağ koyun. Patatesleri kaseye ekleyip üstleri yağ ile kaplanana kadar karıştırın. Bir mutfak aletini veya ellerinizi kullanarak patatesleri Airfryer'ınızın sepetine koyun.

Daha büyük malzemelere (but veya kırmızı et gibi) yağ eklemek için:

Gerekiyorsa, yiyeceğin dışını kağıt havluyla kurulayın. Yiyeceğin dışına fırçayla hafifçe yağ sürün veya yağ spreyi kullanın. Yalnızca 1 kat yağlayın. Sıcak havayla pişirme işlemi esnasında, fazla yağ Airfryer'ınızın haznesine damlayacaktır.

Galeta unu içeren ev yapımı yiyeceklere yağ eklemek için:

Yiyeceği galeta ununa bulamadan önce galeta ununun içine yağ ekleyerek karıştırın ya da yiyeceği galeta ununa buladıktan sonra sprey/fırça ile üzerini biraz yağlayın.

İpucu: Etin dış kısmını yağlamak yerine kırmızı eti veya beyaz eti marine edebilirsiniz.

Not: Yalnızca yeni soyulmuş patates ya da tavuk eti gibi ön işlem görmemiş taze malzemelerden ev yapımı yemekler hazırladığınızda yağ eklenmesi gereklidir. Yağ eklenmesi, işlenmemiş yiyecek üzerinde çıtır çıtır bir tabaka oluşturur ve yiyeceğin lezzetini arttırır.