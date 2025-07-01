Philips Airfryer'ımda pişirme kağıdı/folyo kullanabilir miyim?

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.

Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.