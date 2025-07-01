Philips Destek
Philips Airfryer'ımda pişirme kağıdı/folyo kullanabilir miyim?
Hayır, aşağıdaki nedenlerden dolayı Philips Airfryer'ınızda pişirme kağıdı ve folyo kullanılması önerilmez:
- Sepetin tabanını kaplarsanız airfryer'ın içindeki hava akışı azalır. Bu, Philips Airfryer'ınızın pişirme performansının düşmesine neden olur.
- Yağ ve kirin toplandığı tavanın altına pişirme kağıdı veya folyo koyduğunuzda hava akışı kesintiye uğrar ve iyi bir pişirme sonucu elde etmezsiniz.
- Philips Airfryer'ınıza yiyecek koymadan pişirme kağıdı ya da alüminyum folyo koyarsanız pişirme kağıdı veya alüminyum folyo, ısıtma elemanına çekilip yanmaya başlayabilir.
Bu sayfadaki bilgiler aşağıdaki modeller için geçerlidir: NA120/00 , NA229/00 , NA322/00 . Daha az ürün bilgisi için burayı tıklayın ›