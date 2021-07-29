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    Philips Airfryer cihazımın hazne ve sepet temizliği

    Philips Airfryer cihazınızın haznesini ve sepetini temizlemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki talimatları okuyun.

    Philips Airfryer cihazınızın hazne ve sepet temizliği

    Philips Airfryer cihazınızın haznesini ve sepetini sıcak su, bulaşık deterjanı ve yumuşak bir sünger ile temizleyebilirsiniz. Philips Airfryer cihazınızın haznesini ve sepetini temizlerken lütfen aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

    • Temizlemeden önce Airfryer'ınızın soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyin

    • Airfryer'ınızın tepsisi ve sepeti yapışmaz kaplamaya sahiptir. Yapışmaz kaplamaya zarar verebilecekleri için, bunları temizlerken metal mutfak aletleri ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

    • Haznenin dibine yemek artıkları yapışmışsa hazneyi sıcak su ve deterjanla doldurup 5 -10 dakika bekletin. Suda bekletme işlemi artıkları yumuşatacak ve bunların hazneden temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Yağın çıkmasını sağlayan bir sıvı temizleyici kullanın.

    Not: Tepside ya da sepette yağ lekeleri varsa ve bunları sıvı temizleyiciyle çıkaramadıysanız daha güçlü bir sıvı yağ giderici kullanın. Paketin üzerindeki talimatları takip edin.

    Not: Philips Airfryer'ınızda bulunan tepsi ve sepet bulaşık makinesinde yıkanabilir.

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